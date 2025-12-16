Новый год-2026
Гибриды томатов, которые радуют стабильным урожаем: почему «Пинк Уникум F1» так любят дачники

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гибридные томаты давно полюбились огородникам за их выносливость и щедрый урожай. Они лучше переносят капризы погоды и реже болеют, а плоды получаются ровными и вкусными. Такой вариант особенно удобен тем, кто хочет результат без лишних хлопот.

Гибриды помечают знаком F1, и они действительно радуют урожайностью: с одного мощного куста можно собрать несколько кистей красивых помидоров. Уход прост — поливать теплой водой раз в несколько дней, вовремя прищипывать высокие стебли и подкармливать: сначала азотом, позже фосфорно-калийными составами.

Один из самых удачных вариантов — «Пинк Уникум F1». Он устойчив к основным болезням, не боится перепадов температур и формирует розовые мясистые плоды до 230 г. Созревает примерно через 120 дней, а с куста можно получить до 6 кг. Садоводы отмечают сладкий вкус и отличную лежкость — неудивительно, что этот гибрид становится любимцем на участке.

Ранее сообщалось, что когда на участке мало места или времени, особенно важно подобрать огурцы, которые точно не подведут. Эти два гибрида я выращивала сама, и они стабильно давали урожай даже в непростую погоду. А главное — подходят и для салатов, и для заготовок.

