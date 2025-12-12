Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Как выбрать огурцы без разочарований: два гибрида с надежным урожаем и минимальным уходом, проверенные в домашних условиях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Когда на участке мало места или времени, особенно важно подобрать огурцы, которые точно не подведут. Эти два гибрида я выращивала сама, и они стабильно давали урожай даже в непростую погоду. А главное — подходят и для салатов, и для заготовок.

«Месье Оливье» — мощный и выносливый гибрид с гладкими плодами и нежной кожицей. Он формирует сильный куст с множеством побегов, поэтому урожая с него по-настоящему много. Плоды не грубеют даже при перерастании, а благодаря партенокарпичности сорт прекрасно плодоносит в теплице и открытом грунте. Уход несложный, но в теплице его стоит немного прищипывать из-за активного роста. Радует и стойкость: он продолжает плодоносить почти до заморозков.

«Капитошка» — находка для занятых. Он растет одним стеблем, почти без боковых побегов, так что формировать ничего не нужно. Урожайность с куста скромнее, зато посадить можно чаще и получить много зеленцов с площади. Плоды мелкобугорчатые, с мягким белым пушком, который смывается рукой: помыл — и можно есть. Как и первый гибрид, он завязывает плоды без опыления.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки жалеют, что герань нельзя сохранить зимой, и каждую весну покупают новые кустики. А между тем этот цветок — настоящий многолетник, который может радовать годами. Секрет прост — растению нужна не комнатная теплота, а прохладная зимовка, имитирующая его естественные условия.

