Корнишоны на вашем столе: что это за огурчики и с чем их есть

Корнишоны — это мелкие огурчики специальных мелкоплодных сортов, которые снимают очень рано, пока длина плода не превышает примерно 4–8 см. Они пришли в наш рацион из европейской кухни, где давно используются как изысканная закуска к мясу и сырам, а сегодня прочно прописались на полках супермаркетов и в салатах на каждый день. Если вам интересно, что такое корнишоны и как их вписать в свой рацион, мы вам расскажем прямо сейчас.

Что такое корнишоны

Корнишоны — это не просто «юные огурцы», а специально выведенные мелкоплодные сорта огурца посевного, которые собирают до полного созревания. Благодаря этому они получаются миниатюрными, очень хрустящими и идеально подходят для маринования с уксусом и пряностями.

Исторически мода на корнишоны пришла из Франции и других стран Европы, где их подают к мясу, паштетам, колбасам, а сейчас основные промышленные плантации расположены в Китае, Турции и ряде европейских стран. В России корнишоны особенно популярны в виде маринованных огурчиков в банках, которые используют и как закуску, и как ингредиент в салатах.

Польза, калорийность и возможный вред

Свежие корнишоны очень малокалорийны — около 12 ккал на 100 г, содержат немного углеводов и почти не содержат жиров, поэтому от самих огурчиков располнеть трудно. Что такое корнишоны: это клетчатка, немного витаминов и минералов, помогающих стимулировать аппетит и мягко поддерживающих пищеварение.

Проблема чаще в маринаде: из‐за соли и уксуса маринованные корнишоны при избытке могут задерживать жидкость и провоцировать отеки, замедляя снижение веса. Людям с гипертонией, заболеваниями желудка, печени или почек врачи обычно советуют ограничивать такие соленые продукты и не съедать более 100–200 г в день. Это особенно важно помнить тем, кто как раз думает, как вернуться к тренировкам и не сбить результат лишними солеными закусками.

С чем готовят и как подают

Корнишоны продаются в основном маринованными в банках: в уксусной заливке с чесноком, укропом, перцем, иногда — с горчичными зернами. В таком виде они готовы к употреблению — их достаточно достать из банки и подать как холодную закуску.

Корнишоны на вашем столе: что это за огурчики и с чем их есть Фото: Klaus Wagenhäuser/imageBROKER.com/Global Look Press

Чаще всего корнишоны добавляют:

в мясные тарелки и закуски — к ветчине, копченостям, ростбифу, паштетам, рулетам, где их кислинка и хруст освежают вкус и «режут» жир;

в салаты — с картофелем, зеленым горошком, яйцами, курицей, ветчиной, где корнишоны дают яркую кислоту и текстуру вместо обычных соленых огурцов;

в сэндвичи и бургеры — особенно с индейкой, ветчиной, печеночным паштетом и тунцом, чтобы добавить сочность и пикантный акцент;

также корнишоны идут в окрошку, холодные супы и соусы к мясу или рыбе: из них делают мелкорубленые заправки с горчицей, йогуртом или майонезом.

Для тех, кто задумывается о том, что же такое корнишоны, они смогут стать яркой, но при этом малокалорийной добавкой к любимым блюдам — важно лишь не перебарщивать с порцией и общим количеством соли.

