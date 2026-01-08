Атака США на Венесуэлу
Хрустящий картофель вместо сухариков: этот салат перевернет ваше представление о текстурах

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Идеальный салат для тех, кто ценит контрасты: нежный бекон, хрустящий картофель, сочные корнишоны и пикантная заправка создают настоящий фейерверк ощущений во рту.

Для салата мне понадобится: молодой картофель (8 шт.), сырокопченый бекон (150 г), красный лук (80 г), корнишоны (100 г), свежая зелень (50 г). Для заправки: сметана (3 ст. л.), зернистая горчица (1 ч. л.), соус чили (1 ч. л.), чеснок по желанию.

Картофель тщательно мою щеткой (можно не чистить, если кожура тонкая) и нарезаю дольками толщиной около 1 см. Обжариваю на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки и полной готовности — он должен хрустеть снаружи, но оставаться мягким внутри. Бекон нарезаю полосками и обжариваю до хрустящего состояния. Красный лук нарезаю тонкими полукольцами, корнишоны — кружочками. Зелень мелко рублю. Для заправки смешиваю сметану, зернистую горчицу, соус чили и измельченный чеснок (если использую). В большой салатнице соединяю остывший картофель, бекон, лук, корнишоны и зелень. Заправляю соусом и аккуратно перемешиваю. Даю салату настояться 10–15 минут для пропитки — но не дольше, чтобы картофель не потерял свою хрустящую текстуру. Подаю сразу же.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

