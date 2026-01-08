Говядина, овощи и шипящее масло! Готовлю салат «Дыхание дракона» — азиатский хит за 15 минут

В этом салате нет ничего лишнего, только контраст. Теплая, сочная, обжаренная говядина. Хрустящие, свежие овощи, нарезанные тонкой соломкой. Ароматный, обожженный горячим маслом чеснок. И все это связано легким соевым соусом. Каждый компонент остается самим собой, но вместе они создают идеальную композицию.

Говядину (300 г, вырезка) нарезаю тонкой соломкой вдоль волокон. На сковороде вок или с толстым дном сильно разогреваю 1 ст. л. растительного масла. Быстро обжариваю говядину порциями до румяной корочки, солю и перчу в процессе. Перекладываю в миску. Огурец (1 шт.), морковь (1 шт.) и половинки красного и желтого болгарского перца нарезаю тонкой соломкой. Зеленый лук шинкую, чеснок (3–4 зубчика) мелко рублю. В миску с остывшей говядиной добавляю все нарезанные овощи и чеснок. Посыпаю 1 ч. л. паприки. Поливаю 30 мл соевого соуса и аккуратно перемешиваю. В маленьком сотейнике или ковшике сильно разогреваю 30 мл растительного масла (оно должно быть очень горячим, но не дымить). Сразу же выливаю раскаленное масло прямо на салат, стараясь попасть на чеснок и специи. Раздастся шипение. Быстро и тщательно все перемешиваю еще раз. Подаю салат сразу, пока он теплый.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.