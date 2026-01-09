Легкий детокс-завтрак после праздников — готовим рожки из лаваша с нежной начинкой

Эта начинка — лишь начало пути. В творожно-сырную смесь можно добавить мелко нарезанный шпинат, обжаренные грибы, вяленые томаты или рубленую ветчину. Лаваш можно смазать не яйцом, а смесью растопленного масла с чесноком. Готовые конвертики можно не жарить, а запекать в духовке. Простор для творчества безграничен!

Творог (200 г) смешиваю в миске с сыром сулугуни или брынзой (100 г), натертым на крупной терке. Добавляю мелко нарезанный свежий укроп. Тщательно перемешиваю до однородности.

Большой лист тонкого армянского лаваша разрезаю на квадраты со стороной примерно 15 см.

На центр каждого квадрата выкладываю 1–2 столовые ложки творожно-сырной начинки. Края лаваша заворачиваю к центру, формируя аккуратный конвертик или треугольник, и слегка прижимаю, чтобы он не раскрылся.

В отдельной пиале слегка взбиваю яйцо (1 шт.) вилкой. Кисточкой смазываю взбитым яйцом поверхность каждого конвертика.

На сковороде разогреваю тонкий слой растительного масла. Выкладываю конвертики швом вниз и обжариваю на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до образования равномерной золотисто-коричневой хрустящей корочки.

Подаю горячими сразу со сковороды, дополнив сметаной, натуральным йогуртом или томатным соусом.

