Лодочки из лаваша на скорую руку — с сыром, ветчиной и зеленью. Тают во рту, а готовятся за 15 минут

Когда каждая минута на счету, а гости уже на пороге или семья просит чего-то вкусного к чаю, этот рецепт становится настоящим спасением. Эти хрустящие золотистые лодочки, наполненные ароматной начинкой из ветчины и тягучего сыра, готовятся буквально за считаные минуты. Они идеально сочетают в себе сытность, простоту и тот самый уютный вкус, от которого невозможно оторваться.

Для приготовления вам понадобится: 2 больших тонких армянских лаваша, 200 г ветчины или варёной колбасы, 200 г твёрдого сыра, пучок зелени (укроп, петрушка), 2–3 ст. л. сметаны или майонеза, 1 яйцо для смазки. Ветчину и сыр нарежьте небольшими кубиками, зелень мелко порубите. В миске смешайте ветчину, сыр, зелень и сметану — начинка готова. Лаваш разрежьте на прямоугольники размером примерно 15x10 см. В центр каждого прямоугольника выложите столовую ложку начинки. Сформируйте лодочки, подняв и защипнув длинные края лаваша, а короткие оставив открытыми. Выложите лодочки на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом для румяной корочки. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 10–12 минут, пока лаваш не станет золотистым и хрустящим. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

