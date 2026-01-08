Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 21:46

Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте универсальный, легкий и очень вкусный салат с курицей, огурцами и кукурузой без слоев и без майонеза, который отлично подойдет как на каждый день, так и для застолья.

Вкус получается нежным, свежим и очень сбалансированным: сочная курица, нежные яйца, хрустящий огурец и сладкая кукуруза идеально сочетаются с легкой кислинкой сметаны и ароматом свежего укропа. Это блюдо не оставляет чувства тяжести.

Вам понадобится: 300 г куриной грудки, 3 отварных яйца, 1 свежий огурец, 1 банка консервированной кукурузы, пучок свежего укропа, 150 г сметаны (10–20%), соль, молотый черный перец по вкусу. Курицу отварите или обжарьте, нарежьте кубиком. Яйца и огурцы также нарежьте кубиком, зелень мелко порубите. Все подготовленные ингредиенты сложите в глубокую салатницу. Добавьте сметану, соль и перец. Тщательно, но аккуратно перемешайте, чтобы все компоненты равномерно покрылись соусом. Дайте салату настояться 10–15 минут.

Ранее стало известно, как приготовить селедку под шубой с грибами.

Проверено редакцией
Читайте также
Говядина, овощи и шипящее масло! Готовлю салат «Дыхание дракона» — азиатский хит за 15 минут
Общество
Говядина, овощи и шипящее масло! Готовлю салат «Дыхание дракона» — азиатский хит за 15 минут
Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество
Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Чебуреки для тех, кто считает калории: ПП-версия вкуснятины с сочной начинкой — 200 ккал на 100 г
Общество
Чебуреки для тех, кто считает калории: ПП-версия вкуснятины с сочной начинкой — 200 ккал на 100 г
Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество
Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Домашняя «Курочка-пельмень» с грибами под хрустящим тестом. Разрезаешь — внутри ароматный бульон
Общество
Домашняя «Курочка-пельмень» с грибами под хрустящим тестом. Разрезаешь — внутри ароматный бульон
салаты
рецепты
ужины
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья Приготовьте универсальный, легкий и очень вкусный салат с курицей, огурцами и кукурузой без слоев и без майонеза, который отлично подойдет как на каждый день, так и для застолья.
300 г куриной грудки
3 отварных яйца
1 свежий огурец
1 банка консервированной кукурузы
пучок свежего укропа
150 г сметаны (10-20%)
соль, перец
>
Курицу отварите или обжарьте, нарежьте кубиком.
Яйца и огурцы также нарежьте кубиком, зелень — мелко порубите.
Все подготовленные ингредиенты сложите в глубокую салатницу. Добавьте сметану, соль и перец. Тщательно, но аккуратно перемешайте, чтобы все компоненты равномерно покрылись соусом.
Дайте салату настояться 10-15 минут.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Авербух выступил против показа Олимпиады-2026 на российском телевидении
«Застолбить место»: эксперт раскрыл планы нефтяников из США на Венесуэлу
Венесуэла объявила о масштабном освобождении заключенных
Швейцария отказалась вступать в коалицию по поддержке Украины
Сенат США ограничил Трампа в решениях по Венесуэле
Женщину «схватил» инфаркт во время зимней ночной рыбалки
Париж парализован из-за тракторного нашествия разгневанных фермеров
Европейскую страну охватили протесты против политики США в Венесуэле
«Кровожадные вожди»: раскрыто положение бойцов ВСУ на передовой
Отпуск в 2026 году: как выбрать самый выгодный месяц?
Фигуристка Горбачева вернулась домой из Германии в инвалидном кресле
Синоптики раскрыли, как скоро Москву завалит снегом
«Чебурашка-2», резкое похудение, дочь: как сейчас живет актриса Софья Зайка
Волосатая гусеница испортила россиянке отдых своим укусом
В Чернобыльской зоне засняли единственную по-настоящему дикую лошадь
Житель Крыма решил запустить салют в Новый год и попал на деньги
Москву накрыл мощный снегопад
«Мы не хотим»: США решили вытеснить Россию и Иран из Венесуэлы
США допустили сохранение присутствия Китая в Венесуэле
«С болью говорю»: Лукашенко набросился на США после захвата Мадуро
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.