Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья

Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья

Приготовьте универсальный, легкий и очень вкусный салат с курицей, огурцами и кукурузой без слоев и без майонеза, который отлично подойдет как на каждый день, так и для застолья.

Вкус получается нежным, свежим и очень сбалансированным: сочная курица, нежные яйца, хрустящий огурец и сладкая кукуруза идеально сочетаются с легкой кислинкой сметаны и ароматом свежего укропа. Это блюдо не оставляет чувства тяжести.

Вам понадобится: 300 г куриной грудки, 3 отварных яйца, 1 свежий огурец, 1 банка консервированной кукурузы, пучок свежего укропа, 150 г сметаны (10–20%), соль, молотый черный перец по вкусу. Курицу отварите или обжарьте, нарежьте кубиком. Яйца и огурцы также нарежьте кубиком, зелень мелко порубите. Все подготовленные ингредиенты сложите в глубокую салатницу. Добавьте сметану, соль и перец. Тщательно, но аккуратно перемешайте, чтобы все компоненты равномерно покрылись соусом. Дайте салату настояться 10–15 минут.

Ранее стало известно, как приготовить селедку под шубой с грибами.