Селедка под шубой с грибами: открытие новогодней ночи — раз попробуете и всегда будете так готовить

Селедка под шубой с грибами: открытие новогодней ночи — раз попробуете и всегда будете так готовить

Приготовьте невероятно вкусный и оригинальный салат «Селедка под шубой с грибами», который станет вашим главным открытием новогодней ночи.

Вкус получается потрясающим: классическое сочетание селедки и овощей обогащается пикантной кислинкой и упругой текстурой грибов, создавая более изысканный и сложный букет. Стоит один раз попробовать — и всегда будете так готовить!

Вам понадобится: 2 отварные картофелины, 1 слабосоленая селедка, 3 вареных яйца, 200 г маринованных шампиньонов, 2 отварные моркови, 2 отварные свеклы, майонез. Салат собирается слоями, каждый из которых, кроме последнего, слегка промазывается майонезом. Первый слой — тертый картофель, второй — мелко нарезанная селедка с луком, третий — тертые яйца, четвертый — нарезанные пластинами маринованные грибы, пятый — тертая морковь. Верхний, завершающий слой — тертая свекла. Его тоже нужно смазать тонким слоем майонеза для фиксации. Для украшения выложите сверху несколько целых или красиво нарезанных маринованных грибов. Дайте салату настояться.

Ранее стало известно, как приготовить рулет из селедки на Новый год: съедят еще до боя курантов.