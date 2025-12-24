Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 19:46

Селедка под шубой с грибами: открытие новогодней ночи — раз попробуете и всегда будете так готовить

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Приготовьте невероятно вкусный и оригинальный салат «Селедка под шубой с грибами», который станет вашим главным открытием новогодней ночи.

Вкус получается потрясающим: классическое сочетание селедки и овощей обогащается пикантной кислинкой и упругой текстурой грибов, создавая более изысканный и сложный букет. Стоит один раз попробовать — и всегда будете так готовить!

Вам понадобится: 2 отварные картофелины, 1 слабосоленая селедка, 3 вареных яйца, 200 г маринованных шампиньонов, 2 отварные моркови, 2 отварные свеклы, майонез. Салат собирается слоями, каждый из которых, кроме последнего, слегка промазывается майонезом. Первый слой — тертый картофель, второй — мелко нарезанная селедка с луком, третий — тертые яйца, четвертый — нарезанные пластинами маринованные грибы, пятый — тертая морковь. Верхний, завершающий слой — тертая свекла. Его тоже нужно смазать тонким слоем майонеза для фиксации. Для украшения выложите сверху несколько целых или красиво нарезанных маринованных грибов. Дайте салату настояться.

Ранее стало известно, как приготовить рулет из селедки на Новый год: съедят еще до боя курантов.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Русская красавица» — без слоев: смело ставьте эту красоту и вкусноту в центр стола на Новый год
Общество
Салат «Русская красавица» — без слоев: смело ставьте эту красоту и вкусноту в центр стола на Новый год
Салат «Подсолнух» с курицей — моя замена оливье и «шубе» на новогоднем столе: простой рецепт эффектного блюда
Общество
Салат «Подсолнух» с курицей — моя замена оливье и «шубе» на новогоднем столе: простой рецепт эффектного блюда
Идеальное горячее на Новый год: разноцветные стожки с фаршем и овощами. Ярко, как салют, и так же быстро исчезают
Общество
Идеальное горячее на Новый год: разноцветные стожки с фаршем и овощами. Ярко, как салют, и так же быстро исчезают
Гарнир больше не нужен: готовлю филе грудки в картофельно-сырной шубе. Разрезал — и полноценный ужин на тарелке
Общество
Гарнир больше не нужен: готовлю филе грудки в картофельно-сырной шубе. Разрезал — и полноценный ужин на тарелке
Секрет идеальной шубы: 4 рецепта, которые вызовут фурор на празднике!
Семья и жизнь
Секрет идеальной шубы: 4 рецепта, которые вызовут фурор на празднике!
салаты
рецепты
селедка под шубой
Новый год
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве отменили Рождество? Что за новый праздник будут отмечать на Украине
В Госдуме дали честную характеристику «мирному плану» Зеленского
«Это просто невероятно»: Захарова о подарке от Путина
Глава СПЧ озвучил позицию по детям мигрантов в школах
В Грозном установили монумент памяти погибших при крушении самолета AZAL
ФАС заинтересовало повышение цен на связь и интернет
«Родина» и «Енисей» играют, несмотря на треснувший лед
Пяти российским спортсменам дали нейтральный статус
Гордон объявил о женитьбе на 23-летней девушке
Власти обозначили сроки обновления автопарка скорых в Петербурге
«Я от нее в восторге»: экс-помощница Байдена тепло поздравила Захарову
В СПЧ призвали не церемониться с теми, кто нападает на учителей
План Зеленского, подрыв полицейских, пик стужи в Москве: что дальше
Песков указал на один нюанс в возможных переговорах Путина и Трампа
Пленный офицер ВС РФ пообещал Зеленскому теплую встречу в Москве
ПВО сбила еще два БПЛА на подлете к Москве
На вкус или цвет: как выбрать сладкий подарок ребенку без ГМО и Е
Следователи пришли к руководству подмосковного пансионата «смерти»
Путин поручил провести Всероссийский съезд учителей физкультуры
Путин поручил поддержать тренеров спортсменов высокого класса
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.