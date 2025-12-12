Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Вместо шубы на Новый год всегда готовлю рулет из селедки. Он настолько вкусный, что съедается еще до боя курантов. Это идеальная гармония соленой селедки, нежной сырно-морковной начинки и сладковатой свеклы.

Контраст цветов и слоев выглядит потрясающе. Это блюдо гарантированно удивит ваших гостей и станет хитом праздничного фуршета!

Для приготовления понадобится: 2 филе слабосоленой селедки, 2 вареные моркови, 2 вареные свеклы, 2 плавленых сырка, 2-3 ст. л. майонеза, пищевая пленка. На пищевую пленку слегка внахлест выложите филе сельди кожей вниз. Морковь и плавленые сырки натрите на мелкой терке и смешайте. Свеклу также натрите на терке и смешайте с майонезом. На селедку ровным слоем выложите сырно-морковную смесь, затем распределите свекольную массу. С помощью пленки аккуратно и плотно сверните рулет. Заверните его в пленку и уберите в холодильник на 2-3 часа для пропитки и закрепления формы. Перед подачей нарежьте острым ножом на красивые порционные кружочки.

2 филе слабосоленой селедки
2 вареные моркови
2 вареные свеклы
2 плавленых сырка
2-3 ст. л. майонеза
На пищевую пленку, слегка внахлест, выложите филе сельди кожей вниз.
Морковь и плавленые сырки натрите на мелкой терке и смешайте. Свеклу также натрите на терке и смешайте с майонезом.
На селедку ровным слоем выложите сырно-морковную смесь, затем распределите свекольную массу.
С помощью пленки аккуратно и плотно сверните рулет. Заверните его в пленку и уберите в холодильник на 2-3 часа для пропитки и закрепления формы.
Перед подачей нарежьте острым ножом на красивые порционные кружочки.
