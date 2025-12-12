Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Вместо шубы на Новый год всегда готовлю рулет из селедки. Он настолько вкусный, что съедается еще до боя курантов. Это идеальная гармония соленой селедки, нежной сырно-морковной начинки и сладковатой свеклы.
Контраст цветов и слоев выглядит потрясающе. Это блюдо гарантированно удивит ваших гостей и станет хитом праздничного фуршета!
Для приготовления понадобится: 2 филе слабосоленой селедки, 2 вареные моркови, 2 вареные свеклы, 2 плавленых сырка, 2-3 ст. л. майонеза, пищевая пленка. На пищевую пленку слегка внахлест выложите филе сельди кожей вниз. Морковь и плавленые сырки натрите на мелкой терке и смешайте. Свеклу также натрите на терке и смешайте с майонезом. На селедку ровным слоем выложите сырно-морковную смесь, затем распределите свекольную массу. С помощью пленки аккуратно и плотно сверните рулет. Заверните его в пленку и уберите в холодильник на 2-3 часа для пропитки и закрепления формы. Перед подачей нарежьте острым ножом на красивые порционные кружочки.
