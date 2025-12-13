Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 01:52

Умер известный украинский певец

«Страна.ua»: украинский певец Степан Гига умер после ампутации ноги

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На 67-м году жизни скончался народный артист Украины, певец и композитор Степан Гига, сообщает «Страна.ua». Его смерть наступила после продолжительной борьбы с последствиями операции.

Причиной смерти, как пишут украинские СМИ, стали осложнения после хирургического вмешательства на колене. Певец перенес ампутацию ноги, после чего впал в кому. Несмотря на усилия врачей, его состояние оставалось крайне тяжелым.

Путь музыканта к славе был непростым. До музыкального училища он работал слесарем и водителем. Первый сольный альбом «Друзья мои» он выпустил в 1995 году.

Ранее стало известно, что фронтмен шведской мелодик-дэт-метал-группы At the Gates Томас Линдберг скончался в 53 года. Музыкант, также известный как Томпа и Goatspell, долгое время боролся с раком полости рта и неба, проходя лечение, включая удаление части неба и лучевую терапию.

Кроме того, в клубе авторской песни имени Валерия Грушина сообщили, что известный бард Александр Жаров ушел из жизни 7 сентября после долгой болезни. Музыканту было 68 лет, причины смерти не уточняются.

