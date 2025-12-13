Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 03:12

«Есть погибший»: в Саратове раскрыли последствия атаки ВСУ

Губернатор Бусаргин: в результате атаки БПЛА на Саратов погиб один человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Саратовской области повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале также сообщил о гибели одного человека.

В Саратове есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть погибший, — коротко уточнил губернатор.

Остальных подробностей Бусаргин пока не привел. На месте происшествия работают оперативные службы. До этого администрация региона получила предупреждение от Министерства обороны об угрозе БПЛА. В потенциально опасных районах была задействована система оповещения, а все экстренные службы приведены в состояние полной готовности.

Как ранее сообщал Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей, над Саратовом и Энгельсом вечером было слышно не менее десяти взрывов. Источники канала проинформировали, что в небе активно работали системы противовоздушной обороны. Первый взрыв, по словам очевидцев, прозвучал около 23:50.

Кроме того, в 23:53 по мск Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Саратова (Гагарин). Федеральное агентство воздушного транспорта полностью остановило прием и отправку рейсов.

