Очевидцы рассказали о взрывах в городах Саратовской области SHOT: в небе над Саратовом и Энгельсом прозвучало 10 взрывов

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил о не менее чем 10 взрывах в небе над Саратовом и Энгельсом. По данным канала, над городами активно работают системы противовоздушной обороны. Официального подтверждения этого сообщения нет. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения пока не комментировало.

SHOT со слов очевидцев написал, что первые взрывы прозвучали около 23:50. Каналу также сообщили, что уже уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.По информации SHOT о последствиях и пострадавших ничего неизвестно.

Росавиация в 23:53 объявила, что в аэропорту Саратова (Гагарин) временно введены ограничения. Воздушная гавань перестала принимать и выпускать самолеты.

Ранее стало известно, что в Твери после удара БПЛА по многоквартирному дому был развернут оперативный штаб. Место атаки посетил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. По его словам, в результате атаки были ранены семь человек, в том числе ребенок. Им оказана медицинская помощь.