SHOT сообщил, что в Саратове и Энгельсе прогремела серия взрывов

Telegram-канал SHOT сообщил, что в небе над Саратовом и Энгельсом прогремела серия мощных взрывов. По версии канала, системы ПВО сработали по беспилотникам. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

SHOT сообщил, что очевидцы насчитали не менее 10 мощных хлопков в южной части городов. По версии канала, в этот момент в небе были отчетливо видны яркие вспышки.

Ранее за три часа российские системы противовоздушной обороны уничтожили 71 украинский беспилотник над территориями шести регионов РФ и Азовским морем, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, над Ростовской областью сбито наибольшее число дронов — 52 единицы.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать Москву беспилотным летательным аппаратом. По его словам, цель была благополучно уничтожена дежурными средствами противовоздушной обороны. На месте падения обломков БПЛА работали экстренные службы.

Кроме того, силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Урюпинск. Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате падения сбитого дрона в городе загорелась нефтебаза.