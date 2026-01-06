«Вы боялись выходить»: Трамп назвал самый безопасный город в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон стал самым безопасным городом страны благодаря его политике. В своей речи в Трамп-Кеннеди-центре он напомнил конгрессменам, что те до этого боялись выходить на улицу. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

Вашингтон теперь — самый безопасный город в стране, и вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, потому что, подумайте сами, вы работаете в конгрессе, вы — уважаемые люди, и вы боялись выходить на улицу в Вашингтоне, — сказал американский лидер.

Также Трамп напомнил о теракте, произошедшем в нескольких кварталах от Белого дома в канун Дня благодарения, где погибла девушка-нацгвардеец Сара Бекстром. Он отметил, что второй раненый военнослужащий находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в самом центре Вашингтона, всего в нескольких кварталах от Белого дома, раздались выстрелы. Инцидент произошел у входа на станцию метро «Фаррагут-Уэст». Территория была немедленно оцеплена. Правоохранительные органы оперативно отреагировали и задержали подозреваемого.