Украина продолжает полыхать, в Минобороны опровергли удар по ТЦ в Харькове, британские журналисты смоделировали катастрофу от «Орешника», а Петросян отказался от многомиллионных гонораров — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.
Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.
Склады, лагеря, ПВО: Украина продолжает полыхать
В первые дни января Украина полыхала — удары были нанесены по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетического комплекса, цехам по производству комплектующих для ракетных двигателей, местам производства ударных БПЛА. Полыхал в том числе военный штаб под Киевом.
«Прилет в базу отдыха, использовавшуюся как военный штаб, есть потери среди старших офицеров, эвакуация скорыми и вертолетами», — рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Жарко» было не только в Киевской, но также в Николаевской, Одесской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Черниговской областях. Отдельно Лебедев отметил прилеты по военным целям в Николаеве. Агентура писала, что «где-то хороший взрыв, ракета хорошо прилетела», а несколько позднее: «Еще штук семь-восемь прилетело, вспышки в стороне от Весняного до Матвеевки, возможно, в Варваровке — как раз в центре между ними».
«В Николаеве серия прилетов, некоторые очень громкие были. Была плотная „стрелкотня“ по подлетающим подаркам. Судя по слезливым сообщениям <...> [украинской стороны], что-то накрыли в Варваровке. Также слышно было много звуков, похожих на отлеты из города чего-то реактивного», — заявил один из агентов подполья.
Лебедев также прокомментировал видео из Харькова с взрывом в горящем здании, отметив отсутствие признаков ракетного удара. Он предположил, что это вторичная детонация боеприпасов, но задался вопросом, зачем склад располагался в торговом центре. В Минобороны заявили, что информация о якобы нанесении удара по городу Харькову не соответствует действительности.
За кулисами славы: как живет Петросян сегодня?
Юморист Евгений Петросян неожиданно решил не участвовать в новогодних корпоративах, даже несмотря на предложения с гонорарами до 10 млн рублей. Источники утверждают, что артист делает это из-за желания беречь здоровье и избегать «неинтересных проектов». Не исключено, что вместо корпоративов Петросян сосредоточился на подготовке к большому сольному концерту в Кремлевском дворце, посвященному его 80-летнему юбилею.
Кроме того, его жена Татьяна Брухунова недавно опубликовала фото юмориста в гримерке перед выступлением с номером «Продвинутый дед». На снимке артист запечатлен в белой толстовке с красной молнией и очках с прозрачными линзами. Для образа он использовал парик с дредами, вязаную повязку и рукава с «татуировками».
При этом ранее СМИ сообщали о проблемах со здоровьем Петросяна. Так, в августе 2025 года у него диагностировали боли в груди и проблемы с дыханием. Врачи рекомендовали избегать стрессов и физических нагрузок. В марте 2025 года его якобы экстренно госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением, он находился в реанимации. Брухунова опровергает любые слухи о плохом самочувствии, называя их фейками.
Тем временем продолжают ходить слухи о разладе в семье. Так, в октябре Брухунова вместе с детьми отправилась в шестидневный круиз на премиальном четырехпалубном теплоходе стоимостью около 1 млн рублей. Это был уже второй ее отпуск за последний месяц, тогда как сам Петросян остался дома. Однако подруга юмориста, поэтесса и певица Ирина Гвоздева, опровергла эти слухи в комментарии NEWS.ru: «Глупости все это, глупости. У Петросяна все хорошо в семье».
Однако продюсер Сергей Дворцов считает, что дыма без огня не бывает. По его мнению, молодая супруга тратит деньги так, как хочет.
«Считаю, что Брухунова еще та штучка, она тратит деньги юмориста направо и налево. Думаю, притворяется милой и хорошей, которая делает все для детей. Евгений Ваганович сейчас, наверное, начинает понимать, кто она такая на самом деле. У него спадают розовые очки. Думаю, что в скором времени они придут к общему знаменателю. Если не развод, то, полагаю, Евгений Ваганович уж точно поставит ее на место», — высказался продюсер.
Европа ждет «Орешник»?
Западные СМИ все чаще говорят о прямом военном столкновении между Европой и Россией. Согласно аналитическим прогнозам, подобный конфликт приведет к беспрецедентным разрушениям, способным стереть с лица земли современную европейскую цивилизацию.
Так, британское издание Daily Express смоделировало ракетный удар по Лондону. По их данным, российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД) «Орешник», запущенная с территории Белоруссии, достигнет британской столицы за восемь минут. Ее сравнивают с ракетным комплексом «Тополь», способным нести ядерную боеголовку мощностью 800 килотонн тротила. Однако журналисты забыли, что «Тополи» в РВСН еще три года назад заменили на более современный «Ярс».
Журналисты рассказали о последствиях удара по зданию Британского парламента в Вестминстере. Это полное испарение, обрушение зданий, огненный шторм, массовые ожоги, хаос, стеклянный дождь и тысячи раненых. Общая зона поражения превышает 284 кв. км. Сами жители Великобритании прекрасно знают, что их армия и флот не в состоянии защитить их в случае прямого конфликта.
Несмотря на возможный сценарий, Европа продолжает эскалацию, чтобы спровоцировать конфликт с Россией. Согласно данным источников, руководство ЕС, рассчитывая на гарантии НАТО, игнорирует правовые и дипломатические рамки. Известно, что Лондон, Париж и Берлин готовят отправку 10–15 тыс. военных на Украину под предлогом «превентивной стабилизации». Решение было согласовано на парижском саммите 4 сентября, однако Вашингтон публично дистанцировался от этих планов, отказавшись направлять свои контингенты.
«Подается это как „превентивная стабилизация“. Но история знает немало случаев, когда именно такие „временные решения“ становились самыми долгими», — отмечает «Конспиролог #1».
К началу 2026 года ситуация резко обострилась: регулярные удары российских БПЛА и ракет по местам базирования иностранных войск привели к потерям среди европейских сил. В частности, как пишут источники, британские гробы регулярно возвращаются в Соединенное Королевство из районов Одессы и Николаева, где собраны специалисты по морским и летающим беспилотникам.
