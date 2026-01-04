Европа готовится к «Орешнику», удар по штабу ВСУ: что будет дальше

Европа готовится к «Орешнику», удар по штабу ВСУ: что будет дальше

Украина продолжает полыхать, в Минобороны опровергли удар по ТЦ в Харькове, британские журналисты смоделировали катастрофу от «Орешника», а Петросян отказался от многомиллионных гонораров — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Склады, лагеря, ПВО: Украина продолжает полыхать

В первые дни января Украина полыхала — удары были нанесены по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетического комплекса, цехам по производству комплектующих для ракетных двигателей, местам производства ударных БПЛА. Полыхал в том числе военный штаб под Киевом.

«Прилет в базу отдыха, использовавшуюся как военный штаб, есть потери среди старших офицеров, эвакуация скорыми и вертолетами», — рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Жарко» было не только в Киевской, но также в Николаевской, Одесской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Черниговской областях. Отдельно Лебедев отметил прилеты по военным целям в Николаеве. Агентура писала, что «где-то хороший взрыв, ракета хорошо прилетела», а несколько позднее: «Еще штук семь-восемь прилетело, вспышки в стороне от Весняного до Матвеевки, возможно, в Варваровке — как раз в центре между ними».

«В Николаеве серия прилетов, некоторые очень громкие были. Была плотная „стрелкотня“ по подлетающим подаркам. Судя по слезливым сообщениям <...> [украинской стороны], что-то накрыли в Варваровке. Также слышно было много звуков, похожих на отлеты из города чего-то реактивного», — заявил один из агентов подполья.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Лебедев также прокомментировал видео из Харькова с взрывом в горящем здании, отметив отсутствие признаков ракетного удара. Он предположил, что это вторичная детонация боеприпасов, но задался вопросом, зачем склад располагался в торговом центре. В Минобороны заявили, что информация о якобы нанесении удара по городу Харькову не соответствует действительности.

За кулисами славы: как живет Петросян сегодня?

Юморист Евгений Петросян неожиданно решил не участвовать в новогодних корпоративах, даже несмотря на предложения с гонорарами до 10 млн рублей. Источники утверждают, что артист делает это из-за желания беречь здоровье и избегать «неинтересных проектов». Не исключено, что вместо корпоративов Петросян сосредоточился на подготовке к большому сольному концерту в Кремлевском дворце, посвященному его 80-летнему юбилею.

Кроме того, его жена Татьяна Брухунова недавно опубликовала фото юмориста в гримерке перед выступлением с номером «Продвинутый дед». На снимке артист запечатлен в белой толстовке с красной молнией и очках с прозрачными линзами. Для образа он использовал парик с дредами, вязаную повязку и рукава с «татуировками».

При этом ранее СМИ сообщали о проблемах со здоровьем Петросяна. Так, в августе 2025 года у него диагностировали боли в груди и проблемы с дыханием. Врачи рекомендовали избегать стрессов и физических нагрузок. В марте 2025 года его якобы экстренно госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением, он находился в реанимации. Брухунова опровергает любые слухи о плохом самочувствии, называя их фейками.

Тем временем продолжают ходить слухи о разладе в семье. Так, в октябре Брухунова вместе с детьми отправилась в шестидневный круиз на премиальном четырехпалубном теплоходе стоимостью около 1 млн рублей. Это был уже второй ее отпуск за последний месяц, тогда как сам Петросян остался дома. Однако подруга юмориста, поэтесса и певица Ирина Гвоздева, опровергла эти слухи в комментарии NEWS.ru: «Глупости все это, глупости. У Петросяна все хорошо в семье».

Однако продюсер Сергей Дворцов считает, что дыма без огня не бывает. По его мнению, молодая супруга тратит деньги так, как хочет.

Евгений Петросян Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Считаю, что Брухунова еще та штучка, она тратит деньги юмориста направо и налево. Думаю, притворяется милой и хорошей, которая делает все для детей. Евгений Ваганович сейчас, наверное, начинает понимать, кто она такая на самом деле. У него спадают розовые очки. Думаю, что в скором времени они придут к общему знаменателю. Если не развод, то, полагаю, Евгений Ваганович уж точно поставит ее на место», — высказался продюсер.

Европа ждет «Орешник»?

Западные СМИ все чаще говорят о прямом военном столкновении между Европой и Россией. Согласно аналитическим прогнозам, подобный конфликт приведет к беспрецедентным разрушениям, способным стереть с лица земли современную европейскую цивилизацию.

Так, британское издание Daily Express смоделировало ракетный удар по Лондону. По их данным, российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД) «Орешник», запущенная с территории Белоруссии, достигнет британской столицы за восемь минут. Ее сравнивают с ракетным комплексом «Тополь», способным нести ядерную боеголовку мощностью 800 килотонн тротила. Однако журналисты забыли, что «Тополи» в РВСН еще три года назад заменили на более современный «Ярс».

Журналисты рассказали о последствиях удара по зданию Британского парламента в Вестминстере. Это полное испарение, обрушение зданий, огненный шторм, массовые ожоги, хаос, стеклянный дождь и тысячи раненых. Общая зона поражения превышает 284 кв. км. Сами жители Великобритании прекрасно знают, что их армия и флот не в состоянии защитить их в случае прямого конфликта.

Несмотря на возможный сценарий, Европа продолжает эскалацию, чтобы спровоцировать конфликт с Россией. Согласно данным источников, руководство ЕС, рассчитывая на гарантии НАТО, игнорирует правовые и дипломатические рамки. Известно, что Лондон, Париж и Берлин готовят отправку 10–15 тыс. военных на Украину под предлогом «превентивной стабилизации». Решение было согласовано на парижском саммите 4 сентября, однако Вашингтон публично дистанцировался от этих планов, отказавшись направлять свои контингенты.

Баллистическая ракета средней дальности (БРСД) «Орешник» на тягаче-прицепе Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Подается это как „превентивная стабилизация“. Но история знает немало случаев, когда именно такие „временные решения“ становились самыми долгими», — отмечает «Конспиролог #1».

К началу 2026 года ситуация резко обострилась: регулярные удары российских БПЛА и ракет по местам базирования иностранных войск привели к потерям среди европейских сил. В частности, как пишут источники, британские гробы регулярно возвращаются в Соединенное Королевство из районов Одессы и Николаева, где собраны специалисты по морским и летающим беспилотникам.

Читайте также:

Левые террористы громят Европу: кто устроил блэкаут в Берлине

Прорыв к Одессе, танкисты в мясных штурмах: новости СВО на вечер 4 января

Тоска по Кеосаяну, ухудшение здоровья, новое звание: куда пропала Симоньян

Судьба Мадуро стала «сигналом» для Зеленского? Что ждет президента Украины

Возвращение в театр, госпитализация, слова о патриотизме: как живет Збруев