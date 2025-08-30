SHOT: Петросян стал хуже себя чувствовать из-за проблем с сердцем

Telegram-канал SHOT сообщил об ухудшении здоровья юмориста Евгения Петросяна на фоне проблем с сердцем. В материале сказано, что 79-летний артист обратился к медикам с жалобами на сильные боли в груди и проблемы с дыханием.

Как отмечает SHOT, врачи запретили Петросяну сильные физические нагрузки. По данным канала, специалисты также посоветовали юмористу избегать стрессовых ситуаций, в том числе, связанных с проведением концертов.

Ранее Петросян отказался комментировать слухи о том, что лишил старшую дочь Викторину жилья в Москве. Так он ответил на вопрос о выписке 56-летней родственницы из столичной квартиры через суд. Речь идет об апартаментах на Ростовской набережной площадью 34 квадратных метра и стоимостью 20 млн рублей. Известно, что Викторина воспитывает своих детей и даже стала бабушкой, но с отцом связь не поддерживает.

Кроме того в августе стало известно, что сотрудники столичной поликлиники в Хамовниках разыскивают юмориста для записи на диспансеризацию. По данным источника, артист игнорирует их звонки.