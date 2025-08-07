Mash: врачи не могут дозвониться до юмориста Евгения Петросяна

Сотрудники столичной поликлиники в Хамовниках разыскивают юмориста Евгения Петросяна для записи на диспансеризацию, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, артист игнорирует их звонки.

По данным источника, 79-летний артист весной 2025 года перенес бронхит, поэтому ему требуются обследования. Mash попытался связаться с супругой Петросяна Татьяной Брухуновой, однако она заявила, что муж разговаривать не будет, и положила трубку.

До этого появилась информация, что Минюст России требует 582 тысячи рублей по делу о разделе имущества при разводе юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Поводом стала не до конца оплаченная экспертиза по оценке имущества — квартир, домов, машин, антиквариата и прочего.

Ранее Петросян отказался комментировать слухи о том, что лишил старшую дочь Викторину жилья в Москве. Так он ответил на вопрос о выписке 56-летней родственницы из столичной квартиры через суд. Речь идет об апартаментах на Ростовской набережной площадью 34 квадратных метра и стоимостью 20 млн рублей. Известно, что Викторина воспитывает своих детей и даже стала бабушкой, но с отцом не общается.