26 ноября 2025 в 22:48

Жена Петросяна напугала фанатов фотографией из больницы

Брухунова опубликовала снимок из стен медицинского учреждения

Татьяна Брухунова Татьяна Брухунова Фото: Социальные сети
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вышла на связь в социальные сети из медицинского учреждения. Ее обращение к подписчикам вызвало серьезное беспокойство.

Женщина опубликовала фото из больничной палаты. На снимке Брухунова в медицинской маске и одноразовой шапочке выглядит уставшей и изможденной. При этом точная причина госпитализации остается загадкой, что породило множество вопросов.

Эти дни я запомню на всю жизнь, — лаконично заявила Брухунова.

Поклонники в комментариях предположили, что проблемы могут быть связаны с кем-то из близких. Возможно, речь идет о здоровье двух детей известной пары.

Ранее Брухунова жаловалась подписчикам, что всю ночь помогала заболевшему сыну, у которого поднялась высокая температура. Она отметила, что так и не смогла уснуть.

До этого Брухунова показала подписчикам фотографию Петросяна в необычном образе. 80-летнего артиста запечатлели во время подготовки к номеру «Продвинутый дед». Юморист позировал, сидя в гримерной перед камерой в белой толстовке с красной молнией и очках с прозрачными линзами. Также комик надел специальные рукава с надписями и рисунками, имитирующими татуировки.

