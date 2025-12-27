Прямой потомок Екатерины II рассказал о внутренней «русскости»

Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги, проживающий в Санкт-Петербурге, объявил о своем решении навсегда связать жизнь с Россией. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что считает себя русским человеком и не планирует возвращаться в Европу или Соединенные Штаты, несмотря на наличие двойного гражданства.

Калагеорги также рассказал, что его глубокая связь с новой Родиной часто становилась причиной споров в молодости. Позиция о «коренном русском человеке» нередко приводила к конфликтам со сверстниками во время учебы в американской школе.

В принципе, я могу жить где угодно, у меня двойное гражданство. Но сейчас Россия просто расцветает, и я обожаю эту страну. Я отсюда уезжать не собираюсь, — сказал Калагеорги.

Потомок императрицы, родившийся в США в 1967 году, получил российское гражданство по указу президента РФ Владимира Путина в январе прошлого года. Он решил заняться в Санкт-Петербурге бизнесом, связанным со сферой искусств, и учредил в Северной столице музыкальный коллектив. Создание Царскосельского императорского оркестра имени Екатерины Великой было официально оформлено в октябре текущего года.