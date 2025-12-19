Путин раскрыл, что хотел бы сказать потомкам: полный текст послания

Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» рассказал, что хотел бы написать в послании для «капсулы будущего», которую найдут потомки.

Мы, жившие в России, в нескончаемом потоке времени, в 20-м и 21-м веке, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предками. Мы жили как все, везде и всегда — нашими текущими заботами, но мы не стояли на месте. Мы шли вперед. Мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. Если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего, бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас — жили не напрасно. И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами, — сказал глава государства.

Путин также признался, что ни разу не отправлял «кружочки» детям и внукам.