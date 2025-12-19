Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 16:21

Путин раскрыл, что хотел бы сказать потомкам: полный текст послания

Путин в послании потомкам пожелал, чтобы удача всегда была рядом с ними

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов, ТАСС
Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» рассказал, что хотел бы написать в послании для «капсулы будущего», которую найдут потомки.

Мы, жившие в России, в нескончаемом потоке времени, в 20-м и 21-м веке, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предками. Мы жили как все, везде и всегда — нашими текущими заботами, но мы не стояли на месте. Мы шли вперед. Мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. Если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего, бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас — жили не напрасно. И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами, — сказал глава государства.

Путин также признался, что ни разу не отправлял «кружочки» детям и внукам.

