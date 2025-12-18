«Народ един с президентом»: в чем успех прямых линий с Путиным

19 декабря в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в которой президент России ответит на вопросы журналистов и жителей страны. Это событие традиционно приковывает внимание миллионов зрителей — причем не только в РФ, но и за рубежом. Пока повторить данный формат с таким же успехом не удавалось никому из иностранных лидеров. В каких еще странах главы государств пытались наладить контакт с народом и в чем секрет популярности прямой линии с Путиным — в материале NEWS.ru.

Как будет проходить прямая линия с Путиным

Как правило, прямая линия с участием президента РФ проходит по четвергам, но на этот раз из-за напряженного рабочего графика Путина ее решили организовать в пятницу, 19 декабря. До недавнего времени в России также проводилась большая пресс-конференция главы государства. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса эти мероприятия решили совместить, а с 2023-го они проходят в объединенном формате на постоянной основе.

Кол-центр, работающий в центральном офисе Общероссийского народного фронта, всего за 13 дней получил более 1,5 млн сообщений от российских граждан. Наибольшее число заявок подали жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также Краснодарского края, Ростовской и Свердловской областей.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев в беседе с NEWS.ru отметил, что ответы на вопросы граждан в прямом эфире стали своеобразной «фишкой» Путина.

«Во-первых, это демонстрирует связь президента с народом, а во-вторых — личную смелость. Все видят абсолютную несрежиссированность происходящего: в этих эфирах возникает множество спонтанных моментов, которые невозможно придумать. Именно поэтому такой формат существует — потому что наш народ един со своим президентом», — подчеркнул парламентарий.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

По словам директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, прямая линия с Путиным — одно из самых ожидаемых событий года в России и за рубежом: ему каждый раз посвящают материалы крупные мировые СМИ.

«Регионы внимательно следят за тем, что прозвучит относительно их проблем: будь то ремонт школы, водопровод или дорога. Это своего рода „игра“, в которой каждый регион надеется на свое „число“. Западные СМИ проявляют повышенный интерес к прямой линии, осознавая ключевую роль президента РФ как во внешней, так и во внутренней политике страны», — заметил собеседник NEWS.ru.

Солонников напомнил, что пообщаться с главой РФ могут не только отечественные журналисты, но и представители прессы из-за рубежа — в том числе из «недружественных» стран.

«Вероятно, в этом году будут предприняты попытки задать острые вопросы, за реакцией на которые мы внимательно проследим», — добавил он.

Какой эффект вызвали прямые линии с Путиным

В 2024 году Путин общался с россиянами и представителями СМИ 4 часа 27 минут. За это время президент ответил на 76 вопросов, а в общей сложности на горячую линию поступило более 2 млн обращений. Российский лидер рассказал о росте экономики страны, прокомментировал ход украинского конфликта и сообщил, что безработица в РФ достигла исторического минимума. При этом интерес к прямым линиям с Путиным лишь возрастает. По данным фонда «Общественное мнение», если в 2019 году этот формат привлек 50,1% зрителей, то в 2024-м — 63,4%, или 16,3 млн человек.

Но главный эффект от прямых линий с президентом РФ — сближение власти и народа. И речь идет не только о политиках на федеральном уровне, но и о региональных чиновниках.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Член Общественной палаты России политолог Александр Асафов в беседе с NEWS.ru отметил, что этот формат общения с населением дает колоссальное пространство для решения проблем рядовых граждан. По его словам, примеру главы государства следуют высшие должностные лица в субъектах РФ, градоначальники и другие руководители.

«Это демонстрация отсутствия дистанции между президентом и каждым гражданином и решаемости всех, даже очень сложных вопросов. Люди должны доверять власти. Потому что, если они не доверяют, это значит, что власть работает плохо или не работает вовсе. И здесь президент своим примером показывает, как работает доверие. Проблемы каждого человека важны для всех уровней власти и, конечно, для президента. Он демонстрирует глубокую включенность в дела всех субъектов — и это очень важно», — подчеркнул собеседник.

В каких еще странах есть прямые линии

Первым, кто предложил формат диалога главы государства с населением, считается 32-й президент США Франклин Рузвельт. Правда, его выступления сильно отличались от прямой линии в привычном нам формате. Американский лидер выходил в радиоэфир с программой «Беседы у камина», которая стала регулярной с 1933 года. За 11 лет он провел 30 передач в формате монолога по 35--40 минут, причем определенного графика у них не было.

Похожая передача под названием «Алло, президент» в 1990-е годы выходила в Венесуэле. Глава государства Уго Чавес выступал в эфире государственного ТВ каждое воскресное утро, а с 2007 года стал общаться с народом в ежедневном формате по будням. Зачастую его выступления затягивались на несколько часов — глава государства не только говорил с людьми, но и пел и делился историями из жизни. В 2009 году один из выпусков «Алло, президент» поставил рекорд продолжительности, продлившись восемь часов и шесть минут.

На пример Чавеса ориентировался эквадорский лидер Рафаэль Корреа. В своей радиопрограмме он каждую неделю по три часа общался с экспертами и отвечал на вопросы слушателей. Студии менялись в зависимости от того, где глава государства находился с официальным визитом, — часть эфиров и вовсе записывали за рубежом, в странах с крупными эквадорскими общинами.

Фото: IMAGO/Annabelle Gordon / CNP /Me/Global Look Press

В 2010 году аналогичный формат протестировал 44-й президент Штатов Барак Обама — он отвечал на вопросы американцев в эфире YouTube-канала. Эфиры проводили несколько раз, однако таких же масштабов, как в России, они не приобрели.

По мнению Матвейчева, при должных усилиях со стороны правительства такой формат мог бы снискать популярность на Западе.

«Эти передачи стали бы популярны, если бы западные политики действовали как Путин. Однако практически никто не делает подобного со времен Рузвельта. И даже он вел свои „Беседы у камина“ несколько односторонне. Политикам на Западе не хватает смелости, равно как и компетентности, чтобы открыто отвечать на вопросы», — пояснил собеседник.

Как европейские политики общаются с народом

Лидеры европейских стран общаются с населением в основном в письменной форме. Например, в Великобритании у граждан есть возможность отправить письмо на имя короля Карла III в Букингемский дворец, где также принимают подарки и открытки с пожеланиями. На некоторые послания приходят ответы — не от самого монарха, а от его представителей.

По словам Солонникова, европейские политики в отличие от российских избегают прямого общения с населением и практически не проводят прямых линий.

«Европейский политик в первую очередь является представителем своей партии и встречается со своими сторонниками, а не со всеми гражданами. Он поддерживает партийных членов, своих избирателей, и его задача — представлять интересы именно этой группы, а не всего населения страны», — указал эксперт.

Почему в Европе боятся простых людей

Фото: www.capitalpictures.com/Global Look Press

Тем не менее в феврале 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон попытался провести нечто вроде прямой линии и ответить на вопросы пользователей соцсетей. Все пошло не по плану: вместо конструктивного диалога глава Пятой республики полтора часа отбивался от нападок недовольных граждан, критиковавших его за недальновидную внешнюю политику, высокую инфляцию и проблемы с пенсиями. Сначала Макрон вел себя сдержанно, но в итоге все же сорвался, отвечая пользователю, который обратился к нему на «ты».

«Надеюсь, это обращение ко мне — знак вашего дружеского расположения», — съязвил президент.

Матвейчев считает, что большинство европейских политиков боятся участвовать даже в срежиссированной симуляции диалога с народом. Такой формат ко многому обязывает: нужно быть готовым к неформальному общению и в последующие разы.

«Если приучить людей к этому так же, как россияне привыкли к прямым линиям, то они потребуют такого общения в постоянном режиме. Один раз власти, возможно, что-то и смогут срежиссировать, но на регулярной основе этого точно не выдержат», — уверен депутат.

Но есть и другой фактор, который заставляет западных политиков избегать прямого контакта с обычными людьми, добавил парламентарий.

«Западный политик, как показывают примеры Каи Каллас и Джен Псаки, непроходимо глуп. Они путают термины, демонстрируют некомпетентность в экономике, в вопросах повседневной жизни людей и так далее. Это происходит потому, что они не интересуются жизнью народа и часто выполняют указания стоящих за ними групп. В этом смысле они просто не смогли бы ответить на вопросы. Зная это, они и боятся выходить на публику, опасаясь насмешек и огромного количества нестандартных ситуаций», — резюмировал Матвейчев.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

