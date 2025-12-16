Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 14:24

На предстоящую прямую линию с Путиным поступило свыше 1,5 млн обращений

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Штаб Общероссийского народного фронта принял уже свыше 1,5 млн обращений граждан перед программой «Итоги года с Владимиром Путиным», передает телеканал «Россия 24». Комбинированная прямая линия и большая пресс-конференция президента России состоится 19 декабря.

Отмечается, что call-центр, работающий в центральном офисе ОНФ, функционирует уже 13-й день подряд. Согласно официальной статистике, на данный момент обработано 1 520 428 вопросов и сообщений, поступивших от жителей всех регионов страны.

Как отметили в штабе, наибольшее число заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Краснодарского края, Ростовской и Свердловской областей. Наиболее популярным форматом общения с президентом по-прежнему остается телефонный звонок, которых зафиксировано уже более 658 тыс.

Существенную долю обращений составляют сообщения, отправленные через современные цифровые сервисы. Более 316 тыс. человек воспользовались новым для этого года форматом — чат-ботом в мессенджере MAX, который стал вторым по популярности способом связи после традиционного телефона.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что прямая линия с президентом России может продлиться до пяти часов. По его мнению, эфир привлечет внимание миллионов россиян.

Россия
Владимир Путин
прямая линия
обращения
