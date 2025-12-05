Прямая линия с Путиным: когда в 2025 году, во сколько, как задать вопрос

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря, сообщила пресс-служба Кремля. Как задать вопрос главе государства, что известно?

Когда и в каком формате пройдет прямая линия с Путиным

По данным пресс-службы, программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

«Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны», — отмечается в сообщении.

С 2001 года Путин проводил два подобного рода публичных мероприятия: прямую линию и большую пресс-конференцию. Прямая линия впервые прошла в 2001 году.

С тех пор прямые линии проводились каждый год, кроме 2004 и 2012 годов. Пресс-конференции были ежегодными, но с перерывами в 2005 году и с 2009 по 2011 год. В 2022 году не проводились оба формата, во время пандемии коронавируса в 2020 году состоялась только пресс-конференция с элементами прямой линии.

В 2023 году прямую линию и большую пресс-конференцию объединили в программу «Итоги года с Владимиром Путиным».

В декабре 2024 года президент обсудил российскую экономику, включая подорожание продуктов, отношения с США, переговоры с Украиной, ситуацию в Сирии. Всего на прямую линию Путина поступило более 2 млн вопросов. На вопросы журналистов и граждан он отвечал четыре с половиной часа.

Как задать вопрос Путину на прямую линию, до какого числа

Как уточнили в Кремле, прием вопросов будет осуществляться с 15:00 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря.

Каждый может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru, СМС или ММС по номеру 0-40-40 и по телефону 8 800 200-40-40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение (подробнее о нем можно узнать на сайте программы).

Текстовые и видеовопросы президенту могут быть отправлены через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX — max.ru/moskvaputinu.

Как писал NEWS.ru, в мессенджере необходимо зайти в чат-бот, запустить сервис, нажав кнопку «Начать». Далее следует поделиться номером телефона для обратной связи по обращению, указать Ф. И. О., населенный пункт, возраст, а также (по желанию) адрес электронной почты. После этого пользователь должен загрузить видео с обращением или оставить текстовый запрос.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что в 2025-м вопросы будут собирать «с задействованием всего инструментария».

«Мы за две недели начнем сбор вопросов граждан с задействованием всего инструментария, в том числе искусственного интеллекта. Это позволит нам буквально в максимально оперативном режиме до президента доводить в ходе подготовки весь срез общественного мира», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что использование современных digital-инструментов, включая AI-технологии, обеспечит полный охват актуальных тем, волнующих российское общество.

В 2024-м в кол-центре прямой линии Путина рассказывали, что использовали нейросеть GigaChat. Эксперты обрабатывали с помощью нейронки приходящие на автоответчик аудиосообщения, текстовые сообщения, в социальных сетях и по СМС-каналу, на сайте.

