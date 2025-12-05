ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 12:04

Королевская семья Британии: новости, Гарри публично раскритиковал Меган

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press
Принц Гарри появился в шоу о стиле жизни своей жены Меган Маркл и раскритиковал приготовленную ею еду. Какие новости королевской семьи известны сегодня, 5 декабря?

За что Гарри раскритиковал Меган

41-летний Гарри появился в сцене «С любовью, Меган», в рамках которой заскочил на кухню и обнаружил, что Маркл и судья шоу «Лучший шеф-повар» Том Количчио готовят что-то «совершенно неаппетитное».

Количчио объяснил Меган, что его дедушка создал особый салат из свеклы как часть рождественских традиций его семьи. В состав блюда также входят красный лук, сельдерей, артишоки, вишневый перец, фенхель, черные оливки, анчоусы, петрушка и чеснок. Блюдо выглядело ярко-красным и праздничным.

Герцогиня Сассекская рассмеялась и сказала шеф-повару: «Могу ли я объяснить, почему я смеюсь? Я так рада это есть, потому что не так часто приходится готовить то, что не любит твой партнер. Мой муж больше всего ненавидит свеклу, черные оливки, фенхель и маринованные овощи. Он терпеть не может все эти вкусы».

Когда Гарри зашел на кухню, Маркл сказала ему: «Угадай, что в этом салате? Это буквально твой самый любимый салат. Свекла, черные оливки, фенхель, анчоусы».

Принц нервно рассмеялся: «Ого, это как антисалат», на что Количчио съязвил: «Все, что ты ненавидишь».

«Ты, должно быть, знал, что я приду. <…> Удивительно, как мало в мире вещей, которые мне не нравятся. И все в одной чаше», — усмехнулся Гарри, говоря о своем отвращении к ингредиентам.

Меган Маркл и принц Гарри Меган Маркл и принц Гарри Фото: Darryl Dyck/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

Почему Эндрю до сих пор не покинул Королевскую ложу

Брат короля Британии, бывший принц Эндрю по-прежнему занимает особняк возле Виндзорского замка, пишет Daily Telegraph.

Ранее Карл III лишил Эндрю всех титулов и потребовал, чтобы он освободил Королевскую ложу. Спустя месяц выяснилось, что условия аренды позволяют разжалованному принцу не уезжать по меньшей мере еще 12 месяцев. По сведениям издания, придворные надеются, что его удастся выгнать из особняка в первом квартале 2026 года.

Договор аренды был заключен на 75 лет и предусматривает выплату неустойки в случае досрочного расторжения. Поскольку Эндрю придется покинуть особняк раньше времени, он должен получить компенсацию величиной £488 тыс. Король отказывается платить, ссылаясь на плачевное состояние особняка.

До этого сообщалось, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор собирается бежать в Абу-Даби, где у него есть вилла стоимостью $13 млн. Это связано с политическим и юридическим давлением из-за его прошлых связей с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

Источник, осведомленный о планах Эндрю, сообщил, что вилла в Абу-Даби становится «практически единственным реальным вариантом побега» для бывшего принца. К тому же тот уровень внимания, с которым он ежедневно сталкивается в Британии, в ОАЭ «просто невозможен».

