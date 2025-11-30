Королевская семья Британии: новости, брат Карла III собирается бежать в ОАЭ

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор собирает бежать в Абу-Даби, где у него есть вилла стоимостью $13 млн, поскольку политическое и юридическое давление из-за его прошлых связей с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном усиливается, пишет RadarOnline. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 30 ноября?

Почему Эндрю вынужден бежать из Великобритании

Инсайдеры утверждают, что опальный бывший принц сейчас «ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы навсегда покинуть Великобританию», поскольку премьер-министр страны Кир Стармер поддержал призывы к Эндрю дать показания в США. Американцы же требуют от брата короля Карла III объяснений относительно деятельности Эпштейна и обвиняют экс-принца в «сокрытии правды».

Источник, осведомленный о планах Эндрю, сообщил, что вилла в Абу-Даби становится «практически единственным реальным вариантом побега» для Эндрю. К тому же тот уровень внимания, с которым он ежедневно сталкивается в Британии, в ОАЭ «просто невозможен».

«Его вполне устроит проживание в стране с жестко контролируемыми СМИ, так как он сможет оставаться незамеченным. Его общение с молодыми женщинами в Абу-Даби также не будет подвергаться такому пристальному вниманию, как в Британии», — рассказал он.

Вилла Эндрю расположена на территории Sea Palace — тщательно охраняемого комплекса, принадлежащего королевской семье ОАЭ. Говорят, что в этом роскошном поместье есть домашний кинотеатр, крытый бассейн, тренажерный зал и просторные, отделанные золотом интерьеры, а также штатные повара.

Брата Карла III несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с Эндрю. Ему грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он выплатил Вирджинии крупную сумму. Из-за скандала Эндрю отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили всех титулов и званий, включая титул принца.

Почему Маркл обвинили в клоунаде

Меган Маркл, которая объявляет себя герцогиней Сассекской, куда бы она ни отправилась, вновь привлекла внимание к тому, как она продолжает «цепляться» за королевский титул, пишет RadarOnline.

Маркл получила этот титул в день своей свадьбы с принцем Гарри в мае 2018 года от королевы Елизаветы II, которая считала, что пара будет служить короне в течение многих лет. Вместо этого они ушли в отставку в январе 2020 года, проработав всего 18 месяцев, но продолжают использовать свои титулы герцога и герцогини в маркетинговых и коммерческих целях, хотя королева прямо запретила им это делать.

«Меган будет цепляться за свой титул герцогини Сассекской, потому что он дает ей чувство значимости. Титул остается полезным для деловой активности Меган, особенно в Соединенных Штатах. Он заставляет людей говорить о ней и держит ее в центре внимания», — сказал королевский обозреватель.

Британская телеведущая Хелена Чард считает, что, подчеркивая свой титул, Маркл будто кричит «Посмотрите на меня!» и это делает ее образ комичным.

«Одно можно сказать наверняка: она определенно продолжает снабжать комедийных авторов потрясающим контентом. Должно быть, у них праздник», — с иронией заметила она.

Обсуждение зависимости Меган от титула герцогини возникло после публикации статьи о ней в Harper's Bazaar в ноябре. Автор статьи Кейтлин Гринидж написала: «Мы находимся в роскошном особняке в Верхнем Ист-Сайде, принадлежащем одной из подруг Меган. Когда я вхожу, управляющий объявляет: „Меган, герцогиня Сассекская“, хотя, кажется, кроме нас двоих в доме никого нет».

