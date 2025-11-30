Доллар взлетит до 90 рублей? Курсы валют сегодня, 30 ноября

Эксперты финансового рынка спрогнозировали динамику пары USD/RUB до конца 2025-го и в начале 2026 года. Что об этом известно, правда ли доллар взлетит до 90 рублей, каковы курсы валют сегодня, 30 ноября, что с евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 30 ноября

Центробанк установил курс доллара на выходные и понедельник, 29 ноября — 1 декабря, на уровне 78,2284 рубля. До этого валюта держала отметку 78,2503 рубля и, таким образом, потеряла 2,19 копейки.

На международном валютном рынке Forex торги в выходные не проводятся. На момент закрытия торговых операций вечером в пятницу, 28 ноября, доллар продавался за 77,5 рубля, демонстрируя падение в размере 0,45 (0,58%), следует из данных сайта investing.com.

Что с евро и юанем в воскресенье, 30 ноября

Стоимость евро к рублю по текущему курсу ЦБ составляет 90,819 рубля — валюта подскочила на 3,1 копейки в сравнении с прежней установкой регулятора. На Forex под закрытие торгов евро уходил за 89,869 рубля, демонстрируя падение в размере 0,518 (0,57%).

Юань в воскресенье, 30 ноября, стоит 11,0211 рубля. Эти цифры сохранят актуальность до понедельника, 1 декабря, включительно. До этого ЦБ держал валюту на уровне 11,025 рубля. Так, юань потерял к рублю на 0,39 копейки. На Forex валюта торговалась в районе 10,9537 рубля, теряя 0,0566 (0,51%).

Что происходило с рублем в ноябре

В ноябре рубль укреплялся к мировым валютам; курс доллара, устанавливаемый ЦБ, плавно снижался к рублю, потеряв 2,83% с начала месяца к выходным, 29–30 ноября. Текущая отметка в 78,2284 рубля стала локальным минимумом для американской валюты с 24 июля 2025 года, когда курс составлял 78,4477 рубля.

Евро за аналогичный период потерял 2,75%, опустившись до 90,819 рубля. Примечательно, что ближе к концу ноября валюта опускалась ниже порога в 90 рублей впервые с начала лета. Динамика юаня также оказалась отрицательной на протяжении месяца (–2,43%).

По словам старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк, более благоприятное восприятие ситуации на мировой арене могло уменьшить спрос на иностранную валюту у части инвесторов. Она отметила, что российский валютный рынок оказался чувствителен к позитивным политическим новостям, в то время как негативный фон оказывал меньшее влияние на колебание курса.

Правда ли доллар взлетит до 90 рублей, прогнозы

В числе факторов влияния на курс рубля в декабре эксперты называют баланс экспорта и импорта в условиях санкций. Так, профицит баланса внешней торговли товарами с января по сентябрь 2025 года снизился до $89,2 млрд с $100,5 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из данных ЦБ. Наталья Ващелюк отметила, что уменьшение показателя в основном было вызвано динамикой внешней торговли — экспорт товаров с начала 2025-го составил $304,5 млрд против $317,4 млрд в январе — сентябре 2024-го (снижение на 4,06% год к году).

Как утверждает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа Капитал» Владимир Брагин, слова которого приводит РБК, снижение экспорта произошло из-за падения цен на нефть. Баланс экспорта и импорта останется фундаментально положительным фактором для рубля при условии сохранения санкционных ограничений, считает он.

Снижение объемов закупки валюты экспортерами на 75% в начале ноября вместе с падением валютной выручки крупнейших экспортеров на 15% привели к увеличению чистых продаж валюты — данный фактор, считают эксперты, помог укрепиться рублю.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в декабре спрос импортеров на валюту продолжит снижаться, так как основная масса товаров для новогоднего сезона уже закуплена. Также в этом месяце ожидаются сезонно повышенные бюджетные расходы, которые в том числе могут пойти на закупку импорта, допустил он.

«Некоторые россияне будут покупать валюту для отдыха за границей на длинные новогодние праздники, другие получат годовые бонусы и предпочтут вложить их часть в валютные активы», — добавил Васильев.

Другими факторами влияния на рубль в декабре являются: ставка ЦБ, продажи валютной выручки экспортерами, валютные операции Минфина и Банка России на открытом рынке, геополитика, цены на нефть, считают эксперты.

Наталья Ващелюк предположила, что в конце 2025 года рубль может возобновить ослабление в пределах диапазона 80–85 за доллар и 11–12 за юань, если не будет влияния со стороны разовых факторов и геополитики.

«Ожидаем в декабре средний курс доллара в диапазоне 81–82 рубля, евро — 92–93 рубля, юаня — 11,5–11,9 рубля», — заявил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.

Глава аналитического департамента «Цифра Брокер» Наталия Пырьева ожидает умеренного ослабления рубля в сторону 90–92 за доллар.

«В базовом сценарии <...> рубль в декабре останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 77–83 за доллар, 10,8–11,6 за юань, 89–96 за евро», — заявил Михаил Васильев.

