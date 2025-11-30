Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 ноября

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 ноября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 30 ноября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 30 ноября

Telegram-канал SHOT сообщил, что в пригороде Краснодара и Анапы зафиксировали серию взрывов, предварительно, системы противовоздушной обороны проводят отражение атаки беспилотников ВСУ. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

SHOT отметил, что очевидцы слышали около семи хлопков со стороны Черного моря. Жители Витязево рассказали SHOT, что от звука «тряслись стены в доме», жители Краснодара сообщают о звуках взрывов в северной и западной частях города.

Кроме того, мирная жительница пострадала в результате атаки ВСУ в селе Архангельском Старооскольского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, женщину доставили в больницу.

«Село Архангельское Старооскольского округа подверглось атаке беспилотника ВСУ. Пострадала мирная жительница. Беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения. Женщину с предварительным диагнозом „баротравма“ бригада скорой помощи доставляет в Старооскольскую окружную больницу», — написал Гладков.

Также беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал жилые кварталы Донецка. Взрыв прогремел вблизи частных домов. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В результате происшествия были повреждены минимум два жилых объекта. На месте обнаружили элементы конструкции дрона, включая пятиметровое крыло и двигатель.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Таганроге была отражена массированная атака ВСУ, сообщила в Telegram-канале глава Таганрога Светлана Камбулова. Она подчеркнула, что никто не пострадал.

«Сегодня наш город ночью вновь подвергся массированной вражеской атаке. Все службы экстренного реагирования незамедлительно приступили к ликвидации последствий. Локализовано восемь возгораний. Пострадавших нет», — отметила глава города.

Камбулова добавила, что по трем адресам обнаружены обломки БПЛА. Территорию оцепили, уточнила она.

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщил, что в пригороде Краснодара зафиксировали серию мощных взрывов. По данным канала, системы противовоздушной обороны проводят отражение атаки беспилотников ВСУ. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

SHOT отметил, что очевидцы слышали около 10 хлопков в различных районах города. Канал подчеркнул, что воздушные цели летели на небольшой высоте.

Также в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области погибла женщина и пострадал пятилетний мальчик, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Инцидент произошел в селе Драгунском при ударе по частному жилому дому.

«В селе Драгунском Белгородского округа от удара беспилотника по частному дому погибла женщина. <…> Ранен пятилетний ребенок», — сказано в публикации.

Читайте также:

Морские монстры для ВСУ, расплата Пугачевой, «отмена» Киркорова: что дальше

Ермака собирают на фронт, Киев во мраке: новости СВО на вечер 29 ноября

Атака ВСУ на Волгоград 29 ноября: сколько было БПЛА, жертвы и разрушения