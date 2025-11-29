День матери
29 ноября 2025 в 04:52

Очевидцы сообщили о 10 прогремевших взрывах около Краснодара

SHOT: около 10 взрывов прогремело в пригороде Краснодара, ПВО сбивает дроны ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT сообщил, что в пригороде Краснодара зафиксировали серию мощных взрывов. По данным канала, системы противовоздушной обороны проводят отражение атаки беспилотников ВСУ. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

SHOT отметил, что очевидцы слышали около 10 хлопков в различных районах города. Канал подчеркнул, что воздушные цели летели на небольшой высоте.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Шахтах из-за падения дрона оказались повреждены несколько машин, выбиты стекла в окнах и на балконах пятиэтажного дома. В Таганроге осколками БПЛА разбита веранда и стекла в окнах двух частных домов.

До этого в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области погибла женщина и пострадал пятилетний мальчик, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Инцидент произошел в селе Драгунское при ударе по частному жилому дому.

Кроме того, Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами четыре региона России, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 13 воздушных целей.

