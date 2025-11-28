День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 07:17

В Ростовской области раскрыли последствия атаки БПЛА на регион

Слюсарь: ПВО отразила атаку беспилотников на пять районов Ростовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область, заявил в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, БПЛА были уничтожены в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, Шахтах и Таганроге.

В Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку. <...> Главное, никто из людей не пострадал, — отметил губернатор.

В Шахтах из-за падения дрона повреждены несколько машин, выбиты стекла в окнах и на балконах пятиэтажного дома, жильцов эвакуировали, добавил Слюсарь. После проверки помещений саперами люди вернулись домой. В Таганроге осколками БПЛА разбита веранда и стекла в окнах двух частных домов, резюмировал глава региона.

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали три автозаправочные станции на севере Луганской Народной Республики. Сначала двум атакам ВСУ подвергся Старобельский муниципальный округ. Затем один прилет был зафиксирован в Белокуракинском округе.

До этого стало известно, что Минобороны Украины и Великобритании договорились о сборке дронов-перехватчиков Octopus на территории Соединенного Королевства. Как уточнил глава ведомства Денис Шмыгаль, Лондон будет передавать все собранные БПЛА Киеву.

беспилотники
ВСУ
Ростовская область
Юрий Слюсарь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Хотят повернуть вспять»: в США объяснили стремление ЕС «расчленить» Россию
Сразу в трех российских городах ограничили воздушные перелеты
В Сириусе приостановили доступ к месту проведения Конгресса молодых ученых
На Байконуре обнаружили повреждение после запуска ракеты «Союз»
В российском регионе при атаке дронов повреждены дом и АЗС
Леонова, Порошина, Кожевникова: топ-5 многодетных актрис России
Освобождение Купянска, ликвидация офицера ВСУ: новости СВО к утру 28 ноября
В Госдуме предложили сделать сокращенной пятницу перед Днем матери
В Британии назвали западную дипломатию выдающимся примером некомпетентности
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 ноября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 ноября
Более 130 БПЛА сбили над Россией за ночь
«Игра с цифрами»: юрист о принципах ценообразования на маркетплейсах
«Просто нелепо»: Трамп признал отставание США от России в важном аспекте
Трамп унизил журналистку после вопроса о стрельбе в Вашингтоне
Охотник на Patriot: русский Су-30СМ2 первым в мире уничтожил ЗРК в зоне СВО
В Ростовской области раскрыли последствия атаки БПЛА на регион
Вкуснее, чем мясо по-французски! Новогодний «Снежный рулет» из свинины
Суд национализировал имущество экс-замглавы Ростехнадзора Фролова
Названы лучшие фразы, которые нужно говорить партнеру после секса
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.