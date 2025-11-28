В Ростовской области раскрыли последствия атаки БПЛА на регион Слюсарь: ПВО отразила атаку беспилотников на пять районов Ростовской области

Силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область, заявил в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, БПЛА были уничтожены в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, Шахтах и Таганроге.

В Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку. <...> Главное, никто из людей не пострадал, — отметил губернатор.

В Шахтах из-за падения дрона повреждены несколько машин, выбиты стекла в окнах и на балконах пятиэтажного дома, жильцов эвакуировали, добавил Слюсарь. После проверки помещений саперами люди вернулись домой. В Таганроге осколками БПЛА разбита веранда и стекла в окнах двух частных домов, резюмировал глава региона.

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали три автозаправочные станции на севере Луганской Народной Республики. Сначала двум атакам ВСУ подвергся Старобельский муниципальный округ. Затем один прилет был зафиксирован в Белокуракинском округе.

До этого стало известно, что Минобороны Украины и Великобритании договорились о сборке дронов-перехватчиков Octopus на территории Соединенного Королевства. Как уточнил глава ведомства Денис Шмыгаль, Лондон будет передавать все собранные БПЛА Киеву.