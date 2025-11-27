День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 16:41

Украина договорилась с Британией о сборке дронов-перехватчиков

Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press
Министерства обороны Украины и Великобритании договорились о сборке дронов-перехватчиков Octopus на территории королевства, написал в Telegram-канале глава украинского ведомства Денис Шмыгаль. По его словам, стороны подписали лицензионное соглашение. При этом Лондон будет передавать все собранные БПЛА Киеву.

Делегации Министерства обороны Украины и Министерства обороны Великобритании подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus, — сказал Шмыгаль.

Как полагает украинский министр, производство украинских беспилотников в Британии может достичь нескольких тысяч единиц в месяц. Шмыгаль подчеркнул, что это «исторический прецедент» и важный шаг.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оружие, которым западные страны активно накачивают армию Украины, впоследствии растекается по всему миру. Глава республики констатировал, что данный факт «всем понятен». Однако, несмотря на это, поставки военной помощи Киеву не прекращаются.

