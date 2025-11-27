День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 16:26

Лукашенко указал на серьезные последствия накачивания Украины оружием

Лукашенко заявил, что передаваемое Украине оружие растекается по всему миру

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе Фото: kremlin.ru
Оружие, которым западные страны активно накачивают Украину, впоследствии растекается по всему миру, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке. По его словам, которые приводит агентство БелТА, несмотря на это, поставки военной помощи Киеву не прекращаются.

Где это оружие сегодня находится, всем понятно — по всему миру растекается, — констатировал Лукашенко.

Белорусский лидер также заявил, что поддерживает реакцию России на мирное предложение США по Украине. Он выразил надежду на отказ определенных европейских сил от конфронтации.

Кроме того, Лукашенко призвал президента Украины Владимира Зеленского не подрывать мирное урегулирование конфликта. Он подчеркнул, что политику нужно признать существующие реалии. При этом, если бы Украина соблюдала Минские соглашения, то конфликта не было бы, уверен глава республики.

Лукашенко также заявил, что западные лидеры целенаправленно готовятся к военным действиям. При этом вокруг границ ОДКБ нарастают угрозы военного характера.

Александр Лукашенко
Белоруссия
Бишкек
ОДКБ
Украина
Запад
оружие
военная помощь
