27 ноября 2025 в 12:48

Лукашенко дал Зеленскому совет по решению украинского конфликта

Лукашенко призвал Зеленского не подрывать мирное урегулирование конфликта

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал главу Украины Владимира Зеленского не подрывать мирное урегулирование конфликта. Он заявил журналисту Павлу Зарубину, что Зеленскому нужно признать существующие реалии. Белорусский лидер также отметил, что если бы Украина соблюдала Минские соглашения, то конфликта не было бы.

Нужно договариваться, не надо торпедировать переговорный процесс, — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что украинский конфликт близок к завершению. В то же время глава государства отметил, что в любой момент может произойти непредвиденная ситуация, которая повернет обстановку вспять.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мирное урегулирование на Украине является в настоящий момент абсолютным приоритетом. Он подтвердил, что данный процесс активно продолжается при участии Соединенных Штатов.

В свою очередь депутат Госдумы Михаил Шеремет допустил, что Россия не подпишет мирную инициативу американского лидера Дональда Трампа до организации выборов на Украине. Он подчеркнул, что перед Москвой сохраняются две ключевые цели: освобождение украинского народа и обеспечение возможности проведения конституционных президентских выборов.

