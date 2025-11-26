День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 18:12

Песков назвал мирное урегулирование на Украине главным приоритетом

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мирное урегулирование на Украине является в настоящий момент абсолютным приоритетом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Представитель Кремля подтвердил, что данный процесс активно продолжается при участии Соединенных Штатов.

Там идет процесс. Процесс идет серьезный. <…> Сейчас, наверное, важнее этого нет ничего, — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал главе Белоруссии Александру Лукашенко информировать его о развитии переговорного процесса по украинскому урегулированию. Российский лидер сделал такое заявление в ходе встречи с белорусским коллегой.

Кроме того, депутат Госдумы Михаил Шеремет допустил, что Россия не подпишет мирную инициативу американского лидера Дональда Трампа до организации выборов на Украине. Парламентарий акцентировал, что перед Москвой сохраняются две ключевые цели: освобождение украинского народа и обеспечение возможности проведения конституционных президентских выборов.

Дмитрий Песков
Россия
Украина
приоритеты
