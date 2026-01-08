Замиокулькас без хлопот: два рабочих способа размножить любимое растение дома

Хотите пополнить коллекцию комнатных растений, не тратя деньги на новые экземпляры? Размножить замиокулькас вполне реально даже для новичка! Главное — соблюдать простые правила и выбрать подходящий метод. Давайте разберем два самых эффективных способа, которые помогут вам получить новые растения из уже имеющегося любимца.

Для успешного размножения сначала подберите здоровое растение без желтых листьев и мягких стеблей. Лучшее время для процедуры — весна, когда цветок активно растет. Заранее приготовьте грунт: смешайте торф, песок и перлит в пропорции 1:1:1. Первый способ — черенкование. Срежьте ветку с 4-5 листьями острым, обработанным спиртом ножом.

Дайте черенку подсохнуть 6–8 часов, затем обработайте срез корневином и поставьте в воду с таблеткой активированного угля (воду меняйте каждые 3 дня). Второй способ — деление клубня. Для этого подойдет растение старше трех лет. Аккуратно разделите корневище, чтобы на каждой части был минимум 1 клубень и 2-3 побега, и высадите в грунт, оставив клубни на 1/3 над поверхностью. Первый месяц не удобряйте — так растение лучше приживется.

