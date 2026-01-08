Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 13:20

Замиокулькас без хлопот: два рабочих способа размножить любимое растение дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Хотите пополнить коллекцию комнатных растений, не тратя деньги на новые экземпляры? Размножить замиокулькас вполне реально даже для новичка! Главное — соблюдать простые правила и выбрать подходящий метод. Давайте разберем два самых эффективных способа, которые помогут вам получить новые растения из уже имеющегося любимца.

Для успешного размножения сначала подберите здоровое растение без желтых листьев и мягких стеблей. Лучшее время для процедуры — весна, когда цветок активно растет. Заранее приготовьте грунт: смешайте торф, песок и перлит в пропорции 1:1:1. Первый способ — черенкование. Срежьте ветку с 4-5 листьями острым, обработанным спиртом ножом.

Дайте черенку подсохнуть 6–8 часов, затем обработайте срез корневином и поставьте в воду с таблеткой активированного угля (воду меняйте каждые 3 дня). Второй способ — деление клубня. Для этого подойдет растение старше трех лет. Аккуратно разделите корневище, чтобы на каждой части был минимум 1 клубень и 2-3 побега, и высадите в грунт, оставив клубни на 1/3 над поверхностью. Первый месяц не удобряйте — так растение лучше приживется.

Ранее сообщалось, что орхидея украшает дом своей изящностью, но добиться от нее цветения бывает непросто. Даже при правильном уходе растение иногда «застывает» и не выпускает стрелку. Есть доступный способ мягко подтолкнуть фаленопсис к пробуждению, используя обычный апельсин и немного меда.

Проверено редакцией
Читайте также
Об этом советском чуде на кухне мечтала каждая хозяйка — был самый дорогой подарок: сегодня передают по наследству
Общество
Об этом советском чуде на кухне мечтала каждая хозяйка — был самый дорогой подарок: сегодня передают по наследству
Никаких больше магазинных паштетов. Готовлю торт «Бархатные слои» — изысканно, просто и очень благородно
Общество
Никаких больше магазинных паштетов. Готовлю торт «Бархатные слои» — изысканно, просто и очень благородно
Две ложки на таз — через 10 минут посеревшие вещи засияли как снег: ни капли отбеливателя
Общество
Две ложки на таз — через 10 минут посеревшие вещи засияли как снег: ни капли отбеливателя
Спатифиллум загрустил? Не выбрасывайте! Радикальная стрижка вернет «женское счастье» к жизни
Общество
Спатифиллум загрустил? Не выбрасывайте! Радикальная стрижка вернет «женское счастье» к жизни
Секрет посудомойки: почему тарелки грязные? Я поняла, что делала одну ошибку все годы!
Общество
Секрет посудомойки: почему тарелки грязные? Я поняла, что делала одну ошибку все годы!
домохозяйства
советы
растения
замиокулькас
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как США могут захватить Гренландию без единого выстрела
Королева ленивых ужинов: пастушья запеканка — быстро, сытно и вкусно
В МИД заявили о «хищных замыслах» Британии после захвата «Маринеры»
«Сомнений быть не могло»: МИД ответил на слова Вэнса о фальшивой «Маринере»
«Абсурдные предлоги»: в МИД РФ отреагировали на суд над экипажем «Маринеры»
В России послали США сигнал после «безответственного примера» с «Маринерой»
«Немедленно»: Вашингтон призвали прекратить произвол в отношении «Маринеры»
Ученые предупредили об опасности инъекций для похудения
«Незаконная акция»: в МИД жестко прошлись по США из-за захвата танкера
Воспитатель детского сада разбилась в страшной аварии под Сургутом
Стало известно о крупной поставке британского оружия на Украину
В Карелии завели уголовное дело после страшного инцидента с туристами
Учительница музыки совратила школьника
Бывший муж Ксении Раппопорт оказался среди номинантов премии Actor Awards
Сирийская армия начала масштабную операцию против террористов в Алеппо
Закончившийся двумя смертями полет вертолета привлек внимание Следкома
В Турции дали одно обещание по поводу Конвенции Монтре о проливах
Трамп уклонился от ответа на вопрос о военных США в Венесуэле
ДТП с электробусом парализовало движение трамваев в Москве
Политолог ответил, говорят ли действия США об объявлении войны России
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.