02 марта 2026 в 11:29

Цветет голубым ковром все лето, покрывая клумбы лазурной шапкой и разрастаясь в пышные шары

Фото: D-NEWS.ru
Мечтаете о клумбе, утопающей в небесно-голубом цвету? Посадите лобелию — растение, которое способно превратить любой уголок сада в настоящее лазоревое облако.

Ее мелкие, но невероятно многочисленные цветки, напоминающие крошечные колокольчики, покрывают клумбу пышной, воздушной шапкой лазурного оттенка. Лобелия цветет голубым ковром непрерывно с июня до самых заморозков, и ее голубизна бывает настолько насыщенной, что кажется светящейся на фоне зелени.

Особенно популярны ампельные сорта, которые разрастаются в пышные шары, усыпанные цветами со всех сторон. Лобелия неприхотлива, любит солнце и регулярный полив, а для поддержания обильного цветения достаточно удалять увядшие веточки и изредка подкармливать. Если вы ищете растение, которое станет ярким, чистым цветовым акцентом и будет радовать глаз все лето, лобелия — ваш идеальный выбор.

Ранее был назван цветок для тех, кто приезжает на дачу отдыхать, а не вкалывать: никакого полива и укрытия.

Проверено редакцией
