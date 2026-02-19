Зимняя Олимпиада — 2026
Приезжаю на дачу отдыхать, а не вкалывать, и этот цветок — верный помощник: никакого полива и укрытия

Фото: D-NEWS.ru
Приезжаю на дачу отдыхать, а не вкалывать на грядках, и этот цветок — верный помощник! Никакого полива и укрытия, не требует подкормок, устойчив к болезням и вредителям.

Хоста — это многолетнее растение ценится не за цветы, а за фантастическую красоту листвы: от миниатюрных розеток до гигантских кустов с листьями всевозможных оттенков зеленого, голубого, золотистого и пестрого с белой или желтой каймой. Посадив хосту однажды в правильное место (полутень или тень с влажной почвой), вы обеспечите себе на годы вперед эффектную, стабильно декоративную куртину.

Хоста прекрасно сдерживает рост сорняков, создавая плотный покров, и великолепно сочетается с другими тенелюбивыми растениями. Это растение для эстетов и лентяев, оно позволяет наслаждаться красотой сада, лежа в гамаке с книгой.

Ранее был назван многолетник, который цветет сотнями бутонов с мая до сентября.

Дарья Иванова
