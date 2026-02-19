Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 13:30

Домашние цитрусы и гранаты зимой: простые хитрости для хозяйки

Уход за комнатными лимонами и гранатами зимой — советы хозяйкам Уход за комнатными лимонами и гранатами зимой — советы хозяйкам Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зимой многие комнатные растения переживают сложный период. Сухой воздух, короткий световой день и перепады температуры ослабляют их. Уход за комнатными лимонами и гранатами зимой особенно важен, потому что эти культуры чувствительны к изменениям условий.

Домашние лимоны и гранаты нельзя назвать совсем капризными, но они требуют стабильности. Лимон болезненно реагирует на сухой воздух и холодные сквозняки, может сбрасывать листья и бутоны. Гранат переносит зиму спокойнее, однако при неправильном поливе и недостатке света тоже быстро теряет декоративность. Отопление в квартире пересушивает воздух, а короткий день замедляет рост, поэтому без корректировки условий растения начинают страдать.

Уход за комнатными лимонами и гранатами зимой начинается с правильного освещения. Горшки лучше ставить на самое светлое окно, а в пасмурные дни использовать фитолампу хотя бы на несколько часов. Полив сокращают: почва должна просыхать на 2–3 сантиметра в глубину. Избыток влаги в холодное время часто приводит к загниванию корней.

Важно следить за влажностью воздуха. Лимону полезно регулярное опрыскивание теплой водой или установка поддона с влажным керамзитом. Гранат можно опрыскивать реже, но сухой воздух ему тоже не на пользу. Подкормки зимой сокращают до минимума или полностью отменяют, если растение не растет.

Температура в комнате должна быть умеренной. Лимону комфортно при 16–20 градусах, гранат может зимовать и при более прохладных условиях, но без резких перепадов. Главное — держать растения подальше от батарей и не допускать холодных сквозняков.

Если соблюдать эти простые правила, уход за комнатными лимонами и гранатами зимой не доставит хлопот. Весной растения быстро тронутся в рост и отблагодарят хозяйку свежей листвой, цветами и даже плодами.

Ранее мы рассказывали, почему кошки замирают и смотрят в одну точку.

растения
дома
советы
лимоны
гранаты
уход
лайфхаки
Виктория Семенова
В. Семенова
