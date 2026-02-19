Психолог ответила, нормально ли фантазировать о другой жизни

Фантазии о другом развитии событий являются нормальными в том случае, если они не мешают реальной жизни, рассказала нейропсихолог Светлана Пуля. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что такие мысли могут помогать эмоционально разрядиться или могут подтолкнуть к поиску нового хобби.

Фантазии мешают работать, учиться, поддерживать отношения? Вы откладываете дела, чтобы «досмотреть» очередной воображаемый сценарий? После фантазий вам становится хуже, а не лучше? Реальность кажется серой и бессмысленной по сравнению с тем, что в голове? Вы не можете остановить поток фантазий, даже когда хотите? Если вы узнали себя в этих пунктах, возможно, речь идет о так называемом дезадаптивном фантазировании. Это не официальный диагноз, но феномен, который активно изучается и требует внимания, — пояснила психолог.

Психолог Эльвира Жданова ранее рассказала, что селить мужчину в своей квартире — это рискованный шаг. По ее словам, после расставания он может потребовать назад деньги, которые вложил в ремонт, покупку мебели.