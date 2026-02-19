Зимняя Олимпиада — 2026
Психолог объяснила, почему не стоит селить мужчину у себя в квартире

Психолог Жданова: даже несостоявшийся муж может начать делить имущество женщины

Селить мужчину в своей квартире — это рискованный шаг, сообщила в беседе с NEWS.ru психолог Эльвира Жданова. По ее словам, после расставания он может потребовать назад деньги, которые вложил в ремонт, покупку мебели.

Решение тут принимать девушке. Если она готова пустить к себе домой мужчину и жить с ним, то хорошо. Но нужно осознавать последствия и риски. К примеру, после расставания мужчина может начать отсуживать квартиру, говоря, что он там делал ремонт, и потребовать компенсации, — сказала психолог.

Жданова добавила, что некоторые мужчины, не имеющие квартир, пытаются поскорее переехать к девушке и не снимать жилье. По ее словам, в таком случае нужно подготовиться к тому, что мужчина будет вкладывать в квартиру свои ресурсы.

Ранее эксперт по семейным отношениям Валентина Закоцола сообщила, что брачные аферисты в начале отношений очень внимательные, говорят комплименты, при этом постоянно жалуются на материальные проблемы. По ее словам, они всеми силами стараются влюбить в себя женщину, лишив возможности мыслить критически.

