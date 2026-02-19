Эксперт рассказала, как быстро распознать брачного афериста

Брачные аферисты в начале отношений очень внимательные, говорят комплименты, при этом постоянно жалуются на материальные проблемы, сообщила NEWS.ru эксперт по семейным отношениям Валентина Закоцола. По ее словам, они всеми силами стараются влюбить в себя женщину, лишив возможности мыслить критически.

Брачные аферисты пытаются побыстрее влюбить в себя партнершу. В таком состоянии женщина может много чего им отдать. Также насторожиться стоит, если в отношениях мужчина начинает жаловаться на то, что у него нет денег. Такого любовника следует сразу же заблокировать в социальных сетях и больше с ним не общаться, — сообщила Закоцола.

По ее словам, еще одна особенность подобных мошенников — они ухаживают за собой: ходят заниматься в спортивный зал, вырабатывают харизму, красивую походку. Эксперт добавила, что брачные аферисты всегда холеные, ухоженные, очень вежливые.

Ранее кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина сообщила, что в преддверии праздников мошенники создают фейковые сайты с большими скидками. Она отметила, что схема использует несколько психологических механизмов, например: «если не купить сейчас, товара больше не будет».