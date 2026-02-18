Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 14:22

Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в преддверии праздников

Психолог Шпагина: в преддверии праздников аферисты создают магазины со скидками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В преддверии праздников мошенники создают фейковые сайты с большими скидками, рассказала Lenta.ru кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина. Она отметила, что схема использует несколько психологических механизмов.

В результате у человека формируется состояние цейтнота: «надо купить здесь и сейчас, иначе потом будет поздно». Мошенники блестяще эксплуатируют этот страх, создавая иллюзию последнего шанса. Фразы «торопитесь, осталось два часа», «последний экземпляр» бьют точно в цель, заставляя мозг переключаться из режима аналитики в режим выживания, где главное — успеть, — рассказала Шпагина.

Психолог подчеркнула, что в праздники люди борются за социальное одобрение проявлением внимания и заботы к близким. По ее словам, именно аферисты пользуются этим, чтобы вызвать у покупателя чувство вины.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что мошенники могут позвонить от имени «Почты России» и сообщить о письме якобы от госоргана ради выманивания личных данных. По его словам, в данном случае необходимо прекратить диалог с неизвестным.

мошенники
схемы
праздники
психологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи напомнили, какие сигналы говорят о сердечном приступе
Стала известна причина обращения Блиновской в лазарет
Правнучку Хрущева могут признать иноагентом после слов о Крыме
Стали известны подробности о взрыве в одном из украинских ТЦК
В ЦСР назвали условие для возврата частных инвестиций в экономику
Названо число погибших или раненных на СВО российских спортсменов
Терапевт назвал лучшее время для употребления кофе
Захарова назвала приоритетный вопрос в контактах России с Азербайджаном
В МВД придумали новый способ защиты россиян от мошенников
В Минздраве рассказали, какую онковакцину разработают российские ученые
В России введут профилактику уклонения от защиты страны
Захарова назвала мемом версию Запада об отравлении Навального ядом лягушки
Только лягушки интересуют: в МИД раскрыли, что игнорируют власти Франции
Выплаты для покупки жилья участникам СВО захотели удвоить
Житель Борского района зарезал соседей из-за земельного спора
Десант без парашюта и высадка в лес: фото учений Росгвардии в Подмосковье
Россиянка погладила кота в Таиланде и попала в больницу
Огромная почка-мутант у подростка поразила врачей из Новосибирска
Синоптик предупредил о залповом снегопаде в ЦФО
Прокурор запросил наказание для обвиняемого в ограблении Гуфа
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.