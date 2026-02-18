Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в преддверии праздников Психолог Шпагина: в преддверии праздников аферисты создают магазины со скидками

В преддверии праздников мошенники создают фейковые сайты с большими скидками, рассказала Lenta.ru кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина. Она отметила, что схема использует несколько психологических механизмов.

В результате у человека формируется состояние цейтнота: «надо купить здесь и сейчас, иначе потом будет поздно». Мошенники блестяще эксплуатируют этот страх, создавая иллюзию последнего шанса. Фразы «торопитесь, осталось два часа», «последний экземпляр» бьют точно в цель, заставляя мозг переключаться из режима аналитики в режим выживания, где главное — успеть, — рассказала Шпагина.

Психолог подчеркнула, что в праздники люди борются за социальное одобрение проявлением внимания и заботы к близким. По ее словам, именно аферисты пользуются этим, чтобы вызвать у покупателя чувство вины.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что мошенники могут позвонить от имени «Почты России» и сообщить о письме якобы от госоргана ради выманивания личных данных. По его словам, в данном случае необходимо прекратить диалог с неизвестным.