19 февраля 2026 в 11:05

Адвокат рассказал какое наказание грозит «брачным аферистам»

Юрист Лунев: «брачные аферисты» могут уехать в колонии на 6 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Суд часто становится на сторону жертв «брачных аферистов», мошенникам назначают реальные сроки, сообщил NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. По его словам, если злоумышленники не компенсируют пострадавшим ущерб и не раскаиваются, то могут сесть в тюрьму на несколько лет.

Как правило, им назначают реальный срок лишения свободы. В случае доказанности вины суд их особо не жалует. На практике весь этот «черный» бизнес попадает под ч. 4 ст. 159 (Мошенничество в крупном размере). В случае, если они не возмещают вред, не раскаиваются, не признают вины, то им могут назначить 5-6 лет в колонии общего режима, — сообщил Даниил Лунев

Исходя из практики, распознать мошенников бывает сложно: они редко признаются, что вступили в отношения с жертвой из жажды наживы. Обычно «брачным аферистам» светит 3-4 года условно, резюмировал адвокат.

Раннее сообщалось, что мошенники могут позвонить от имени «Почты России» и сообщить о письме якобы от госоргана ради выманивания личных данных, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, в данном случае необходимо прекратить диалог с неизвестным.

