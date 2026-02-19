Адвокат рассказал какое наказание грозит «брачным аферистам»

Суд часто становится на сторону жертв «брачных аферистов», мошенникам назначают реальные сроки, сообщил NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. По его словам, если злоумышленники не компенсируют пострадавшим ущерб и не раскаиваются, то могут сесть в тюрьму на несколько лет.

Как правило, им назначают реальный срок лишения свободы. В случае доказанности вины суд их особо не жалует. На практике весь этот «черный» бизнес попадает под ч. 4 ст. 159 (Мошенничество в крупном размере). В случае, если они не возмещают вред, не раскаиваются, не признают вины, то им могут назначить 5-6 лет в колонии общего режима, — сообщил Даниил Лунев

Исходя из практики, распознать мошенников бывает сложно: они редко признаются, что вступили в отношения с жертвой из жажды наживы. Обычно «брачным аферистам» светит 3-4 года условно, резюмировал адвокат.

Раннее сообщалось, что мошенники могут позвонить от имени «Почты России» и сообщить о письме якобы от госоргана ради выманивания личных данных, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, в данном случае необходимо прекратить диалог с неизвестным.