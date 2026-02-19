Опубликованы кадры с места обрушения крыши на заводе в Липецкой области

В Сети появились кадры с места обрушения крыши на заводе в Краснинском округе Липецкой области. Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, инцидент произошел в одном из цехов автомобильного завода «Моторинвест». По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.

Ранее стало известно, что на место ЧП оперативно выехали спасательные службы. Руководитель округа Сергей Поляков организовал работу оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, уточнил губернатор. По одной из версий, крыша могла обрушиться из-за накопившегося снега.

До этого сообщалось, что металлический навес катка обрушился на Днепропетровской улице в районе Чертаново на юге Москвы. Площадь кровли составляет 1,5–2 тыс. квадратных метров. В результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших.

Прежде в Аликовском районе Чувашии обрушился навес автостанции. Инцидент произошел в ночь на 15 февраля из-за большого количества снега. Под навесом стоял маршрутный автобус Ford Transit. Он получил механические повреждения, а также была нарушена целостность электропроводки.