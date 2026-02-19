Крыша цеха рухнула на сотрудников автозавода под Липецком В Липецкой области обрушилась крыша одного из цехов автозавода «Моторинвест»

Крыша одного из цехов автомобильного завода «Моторинвест» обрушилась в Краснинском округе Липецкой области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов. По его словам, под завалами, предварительно, могут находиться люди.

На предприятии «Моторинвест» произошло обрушение крыши одного из цехов. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди, — подчеркнул он.

На место ЧП оперативно выехали спасательные службы. Руководитель округа Сергей Поляков организовал работу оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, уточнил губернатор. По одной из версий, крыша могла обрушиться из-за накопившегося снега.

Ранее сообщалось, что металлический навес катка обрушился на Днепропетровской улице в районе Чертаново на юге Москвы. Площадь кровли составляет 1,5–2 тыс. квадратных метров. В результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших.

До этого стало известно, что кровля трехэтажного склада обрушилась в городе Зеленодольске в Татарстане. По данным МЧС, инцидент произошел в распределительном центре крупной торговой сети. Пострадала женщина, ее госпитализировали.