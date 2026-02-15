Навес автостанции рухнул в Чувашии

В Аликовском районе Чувашии обрушился навес автостанции, сообщили в прокуратуре республики. Инцидент произошел в ночь на 15 февраля из-за большого количества снега.

Под навесом стоял маршрутный автобус Ford Transit. Он получил механические повреждения, а также была нарушена целостность электропроводки.

Прокуратура начала проверку в связи с инцидентом. Будет проведена оценка соответствия установленным нормам при обслуживании и эксплуатации объектов инфраструктуры. Особое внимание уделят выполнению обязательств по уборке снега и наледи с крыш.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Бабаихе обрушилось здание магазина «Пятерочка» из-за скопившегося на крыше снега. Сотрудники были заранее отправлены по домам, так как угрозу заметили заблаговременно. Очистку кровли планировали на следующий день, но ночью крыша не выдержала нагрузки.

До этого в РЭУ им. Плеханова во время во время лекции часть потолка обрушилась из-за резкого потепления в Москве. Занятия в учебном заведении продолжались, несмотря на то что с потолка капала вода, а на полу образовались лужи. Пострадавших нет. Температура в столице поднялась до +4 градусов, что привело к таянию снега и обрушению конструкций.