19 февраля 2026 в 14:50

Хирург подсчитала, сколько Распутина потратила на новую пластику

Хирург Абдулаева оценила новую пластику Распутиной в 500 тыс. рублей

Маша Распутина
Певица Маша Распутина могла потратить на омоложение около полумиллиона рублей, исходя из цен клиники, которую она посетила, предположила хирург Софья Абдулаева в беседе с KP.RU. Эксперт также допустила, что благодаря известности артистки медицинское учреждение могло предоставить ей услуги на льготных условиях или вовсе бесплатно в рамках бартерного соглашения.

Исходя из ценовой политики этой клиники, артистка могла потратить на омоложение около 500 тыс. рублей. Хотя, вполне возможно, в силу ее медийности врач сделал Маше процедуры с большой скидкой или вовсе бесплатно, по бартеру, — сказала специалист.

Ранее телеведущая Виктория Боня в своем блоге сообщила, что снова прибегла к услугам пластических хирургов, на этот отправившись в лондонскую клинику для коррекции фигуры. Причиной обращения к британскому врачу послужили едкие замечания фолловеров, которые на свежих фотографиях обсуждали наличие у нее целлюлита.

Кроме того, пластический хирург Тигран Алексанян рассказал, что пациенты нередко плачут после хирургического вмешательства как из-за пережитого стресса, так и от переполняющей радости. По словам специалиста, такая эмоциональная реакция может быть проявлением синдрома постоперационной адаптации, при котором человеку сложно свыкнуться с изменившейся внешностью.

