Хирург объяснил, почему пациенты могут плакать после пластической операции

Пациенты могут плакать после операции из-за стресса и от радости, заявил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, подобная реакция может быть связана с синдромом постоперационной адаптации, когда человек испытывает трудности с принятием нового образа.

Операция — это всегда стресс для организма. Даже если пациент долго готовился к процедуре и был уверен в своем решении, сам факт хирургического вмешательства может вызвать бурю эмоций. После снятия повязки пациенты начинают осознавать, что они прошли через серьезный этап своей жизни, и это осознание может быть сопряжено с чувством уязвимости. Слезы в этот момент могут стать своеобразным выходом накопившегося напряжения, — добавил Алексанян.

Эксперт подчеркнул, что синдром постоперационной адаптации связан со сложностью принятия нового образа. Это может быть связано как с физическими изменениями, так и с психологическими аспектами, объяснил врач.

Люди часто боятся, что не смогут адаптироваться к своему новому «я», что вызовет негативные реакции окружающих. Плач в таких случаях может быть проявлением страха и неуверенности. Также стоит отметить, что слезы могут быть результатом глубокого эмоционального освобождения. Для многих пациентов операция — это не просто косметическая процедура, а исполнение мечты, к которой они шли многие годы. Осознание того, что мечта сбылась, может вызвать мощный эмоциональный отклик, — подытожил Алексанян.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что клиники вправе отказать пациентам в проведении операции, если вмешательство выходит за рамки лицензии или противоречит медицинским стандартам. По его словам, медучреждение также может отказать в услуге при наличии противопоказаний у пациента.