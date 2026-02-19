В Госдуме оценили влияние профильного экзамена на абитуриентов педвузов

Сдача профильного ЕГЭ для поступления в педвузы не отпугнет абитуриентов, рассказала НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. Она отметила, что профильный предмет школьники будут сдавать вместо обществознания.

Если абитуриент готовится стать учителем истории, то он должен сдать экзамен по истории. В вузе не школьный материал повторяется, а углубляется знание по тем или иным дисциплинам вместе с педагогическими и психологическими науками, с методиками, — рассказала Пилипенко.

Депутат подчеркнула, что таким образом преподавателям не придется тратить время на повторение пройденных материалов. По ее словам, школьной программы будет достаточно для подготовки к экзамену.

Ранее учитель Олеся Бондарь рассказала, что Единый государственный экзамен не будет отменен в России по причине невозможности возврата к старой системе проверки знаний. Однако, по ее мнению, в настоящее время ЕГЭ требует реформирования.