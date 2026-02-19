Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 16:18

Путин получил доклад об итогах переговоров в Женеве

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин уже получил доклад от российской делегации о результатах трехсторонних переговоров в Женеве, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он ответил утвердительно на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.

Конечно, — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков заявил, что текущий этап переговоров по урегулированию ситуации на Украине не подразумевает возможности их открытого обсуждения. Так он ответил на просьбу уточнить, какой именно вопрос стал ключевым в ходе диалога в Женеве.

До этого представитель Кремля отметил, что глава российской делегации в Женеве Владимир Мединский дал исчерпывающую характеристику прошедшему раунду переговоров. Он добавил, что в Кремле не видят необходимости добавлять что-либо к его оценкам диалога.

Песков также заявлял, что о дате и месте проведения следующего раунда переговоров по урегулированию на Украине с участием Москвы, Киева и Вашингтона в Кремле пока ничего сказать не могут. Какой-либо конкретики на этот счет нет.

